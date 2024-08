Tegola Juve, l’infortunio è UFFICIALE: c’è la lesione

Brutte notizie per il club bianconero che perde il suo talento per un infortunio muscolare che lo terrà fuori per diversi giorni

Infortunio ufficiale in casa Juventus in seguito agli accertamenti svolti questa mattina presso il J Medical. Il club bianconero, dunque, per qualche settimana dovrà fare a meno di uno dei migliori talenti consegnati a Thiago Motta nell’ultima finestra di calciomercato.

Come riportato dalla società bianconera, Vasilije Adzic ha infatti riportato un infortunio di natura muscolare. Il talentuoso fantasista classe 2006, che ha subito impressionato sia Cristiano Giuntoli che Thiago Motta, dovrà rimanere ai box almeno per una decina di giorni prima dei nuovi esami strumentali. Talento purissimo acquistato in ottica Next Gen, ma che potrebbe ritagliarsi col tempo anche qualche minuto nel giro della prima squadra sull’esempio di un altro gioiello come Yildiz.

Questo il comunicato della Juventus sulle condizioni del centrocampista montenegrino dopo il problema accusato al retto femorale: “Questa mattina Adzic è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J | medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verranno effettuati nuovi esami per definire con precisione la prognosi”.