Guaio Jacobs, cacciato dalle Olimpiadi di Parigi

Ufficiale, cacciato dalle Olimpiadi: brutta notizia per Marcell Jacobs

A Parigi sono in corso le Olimpiadi e le gare di atletica stanno entrando nel vivo. Marcell Jacobs è stato protagonista nella finale dei 100 metri, dove ha ottenuto il quinto posto con un eccellente tempo di 9.85.

A scuotere però l’ambiente attorno al velocista azzurro è la notizia della cacciata del suo coach, Rana Reider, dalle Olimpiadi. Reider, allenatore statunitense di 54 anni, è una vera e propria istituzione per l’atletica e per la corsa. Al suo attivo ha avuto collaborazioni presso il suo Tumbleweed Track Club molto fortunato come quella con Andre de Grasse che ha trascinato al titolo olimpico dei 200 metri, e con i britannici Adam Gemili e Daryll Neita, tutti plurimedagliati.

Reider oltre ad essere l’allenatore di Jacobs, è anche allenatore di de Grasse e si trovava a Parigi proprio perché accreditato dal Canada. L’accesso dell’allenatore statunitense ai Giochi è stato revocato dal Comitato Olimpico Nazionale canadese dopo che tre donne hanno intentato causa contro di lui in Florida accusandolo di abusi sessuali ed emotivi.

Olimpiadi: cacciato Reider, allenatore di Jacobs e De Grasse

Si sostiene che, dopo che i casi giudiziari sono venuti alla luce, USA Track & Field, l’associazione di atletica leggera degli Stati Uniti d’America che opera sul territorio nazionale con sede a Indianapolis, abbia allertato la sua controparte canadese durante l’ ultimo fine settimana.

Come riferisce ‘Sportmediaset’ i dirigenti olimpici canadesi, che inizialmente avevano fornito a Reider le credenziali per Parigi, hanno informato l’allenatore che il suo pass è stato ritirato. Nella vicenda, nonostante si allenatore di Jacobs, non c’è alcun coinvolgimento della Federazione Italiana d’Atletica Leggera, in quanto Reider era stato accreditato dal Canada. Non è la prima volta che Reider finisce nei guai per le sue condotte sessuali. La stampa inglese anni fa portò alla luce una presunta relazione con un’atleta di 26 anni più giovane di lui.

Così il Comitato canadese: “Rana Reider è stato accreditato come coach personale (di Andre De Grasse, ndr), con accesso solo all’area del riscaldamento e alle zone di allenamento dell’atletica. Domenica 4 agosto abbiamo acquisito nuove informazioni sull’opportunità che Rana Reider restasse accreditato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con il Team Canada. Discutendo con la federazione canadese di atletica, è stato concordato che l’accredito di Reider venisse revocato”.