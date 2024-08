Juventus, Thiago Motta fa fuori un titolarissimo: addio a sorpresa

Si allunga la lista dei cedibili in casa Juventus, anche un titolarissimo del recente passato fuori dai piani di Thiago Motta

Una lunga lista di cessioni, quella che attende la Juventus da qui alla fine del mercato. Operazioni in uscita che vanno a riempire l’agenda di Giuntoli e su cui il tecnico Thiago Motta, alla fine dell’amichevole contro il Brest, è stato piuttosto chiaro. Tutti gli esclusi dalla gara con i francesi, al di là dell’infortunato Miretti, devono considerarsi fuori dai piani. Chiesa, Szczesny e tanti altri lasceranno a breve il club bianconero. E non saranno i soli, a quanto pare.

La lista si allunga ulteriormente anche con quello che era stato di recente un inamovibile in squadra e nella scorsa stagione aveva tenuto anzi un rendimento piuttosto alto. Si tratterebbe, stando a ‘Radio Radio’, di Federico Gatti. Anche lui non sarebbe tra i piani del tecnico italobrasiliano, che vorrebbe un altro tipo di giocatore nella sua linea difensiva. Gatti finirebbe dunque sul mercato insieme a tutti gli altri e del resto, nel corso dell’amichevole di Pescara, era stato richiamato più volte, come si era visto in diretta, dall’allenatore a seguire le sue indicazioni. Da capire adesso quale potrebbe essere la sua destinazione.