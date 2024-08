Ritorno a casa e infortunio immediato: tegola per un grande bomber

Un grande campione deve fare i conti con un brutto infortunio dopo il suo ritorno a casa: tegola immediata per il suo nuovo club

Il tempo passa per tutti, anche per alcuni campioni che, a modo loro, hanno segnato la storia del calcio o di un club con grandi giocate, qualità fuori dal comune e ottimi risultati. In questa categoria, nonostante sia esploso piuttosto tardi a certi livelli, si può inserire anche Radamel Falcao.

Oggi il bomber colombiano ha 38 anni e non può avere più lo smalto di un tempo, appunto perché il tempo non perdona nessuno. Lo ricorderete sicuramente con la maglia del Porto e dell’Atletico Madrid, forse i club in cui ha fatto meglio in assoluto, ma poi ci sono stati anche Monaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray e Rayo Vallecano, in cui la sua fiamma realizzativa si è attenuata non poco.

A quel punto, l’attaccante ha deciso di tornare a casa, in Colombia, regalandosi una terza fase stupenda ed emozionante per la sua carriera. Alcune delle sue stagioni resteranno sempre iconiche: ha dimostrato di poter segnare praticamente in tutti i modi con grandi colpi di testa, acrobazie e gol dalla distanza. Il Millionarios de Bogotà, il club che l’ha accolto e con cui ha un contratto fino a dicembre 2024, però, ha dovuto subito assorbire una brutta tegola.

Falcao infortunato in Colombia: frattura alla mano

Alla sua quarta presenza in campionato – finora non ha realizzato neanche un gol -, Falcao ha avuto un momento piuttosto brutto in campo. In un’azione di gioco è caduto male sulla mano, riportando la frattura della stessa. Poco male per i Millionarios che, con la vittoria di venerdì, sono saliti al quinto posto con sette punti, a due punti dalla capolista Once Caldas, anche se con due partite giocate in più rispetto alla prima in classifica.

Come si legge nel comunicato ufficiale, non sarà comunque necessario l’intervento chirurgico: “Radamel Falcao García, nella partita di venerdì contro il Deportes Tolima, ha riportato la frattura del secondo metacarpo della mano destra. Dopo aver eseguito le radiografie diagnostiche, ha proceduto all’immobilizzazione, quindi non è necessario alcun intervento chirurgico”, si legge nel report del club.

Tutti i tifosi sperano ovviamente che Falcao possa tornare al più presto a disposizione e possa aiutare la squadra a raggiungere grandi successi sul campo: sarebbe il modo migliore per portare a termine la sua carriera.