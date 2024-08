Marotta programma il colpo dal Liverpool: Oaktree dice sì

Beppe Marotta pensa a un grande colpo dal Liverpool: Oaktree può subito dire di sì a questo tipo di operazione sul calciomercato

Il calciomercato dell’Inter non ha bisogno di grandi colpi in questa sessione, ma in futuro, e più precisamente tra un anno, molte cose potrebbero cambiare. Innanzitutto, partiamo dalla difesa, dato che i contratti di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij scadranno a giugno 2025 e la sensazione è che sia molto difficile per loro strappare il rinnovo.

Marotta e Ausilio sono già alla ricerca di un profilo che possa giocare da centrale nella difesa a tre e occupare quel ruolo per molti anni. Per questa ragione, ha messo gli occhi su un calciatore che ha già dimostrato a più riprese il suo talento in Premier League e che potrebbe ripetersi anche in Italia. Stiamo parlando di Jarell Quansah.

Ha 21 anni, è di nazionalità inglese, ma con origini scozzesi ed è legato al Liverpool da un contratto fino a giugno 2027. La sua fisicità si adatta particolarmente bene a fare da scudo ai due braccetti, anche se dovrebbe totalmente imparare i principi della difesa a tre. I margini di miglioramento sono davvero tanti, così come le prospettive, ma non mancano neanche gli ostacoli all’operazione per l’Inter.

Idea Quansah per l’Inter: le difficoltà all’affare per il 2025

Nonostante il suo profilo piaccia non poco, non mancano le difficoltà per concludere l’affare, anzi anche solo per impostare la trattativa con il Liverpool. Infatti, i Reds valutano uno dei suoi migliori gioielli non meno di 25 milioni di euro, e visto le cifre che girano per quel tipo di difensore le cifre potrebbero lievitare ulteriormente e scavalcare senza troppi problemi i 35-40 milioni.

Oaktree ha già in mente di approvare un investimento del genere, ma l’importante è che si tratti di un calciatore giovane e di prospettiva che poi possa portare ulteriori dividenti e moltiplicare il suo valore sul campo.

Non è comunque facile strappare il sì del Liverpool, dato che sul suo calciatore ci punta e non poco, anzi potrebbe avere sempre più spazio nella prossima stagione. L’Inter monitora comunque il suo futuro e aspetta l’evoluzione delle cose, sperando che ci siano i margini tecnici ed economici per convincerlo a vestire la maglia nerazzurra.