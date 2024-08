Lascia la Juve per tornare “a casa”: fissato il prezzo

Tante operazioni in uscita per la Juventus, giocatore vicino al ritorno “a casa”: ecco il prezzo dell’affare

La Juventus è attesa da giorni molto intensi, per preparare il via della stagione e per risolvere tante situazioni di mercato intricate. In entrata, i bianconeri spingono ancora per Todibo, ma dovranno occuparsi anche delle uscite, particolarmente numerose, come testimoniato dalle tante esclusioni per la gara amichevole con il Brest.

Scenari piuttosto chiari, ci sono tanti giocatori che non rientrano nei piani di Thiago Motta e che Giuntoli dovrà necessariamente piazzare. Da questo punto di vista, arrivano novità interessanti per quanto riguarda Weston McKennie. Lo statunitense è stato praticamente un inamovibile con Allegri, ma adesso per lui non c’è più posto. Ancora un anno di contratto e cessione inevitabile, dalla quale monetizzare il più possibile.

Secondo i colleghi di ‘Sky Deutschland’, McKennie vorrebbe tornare in Bundesliga, dove si era trovato bene. Del resto, in Germania, gli estimatori del giocatore non mancano di certo. La Juventus avrebbe fissato un prezzo del cartellino compreso tra i 10 e i 15 milioni di euro, per le prestazioni del classe 1998.