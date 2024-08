La Juve rischia grosso: “È pericolosissimo”

Dopo l’amichevole contro il Brest e le ultime decisioni del club, è il momento di iniziare a tirare le somme sul momento della Juventus. Le ultime sui bianconeri

Solo un pari per 2-2 contro il Brest per la Juventus, che quantomeno innalza certamente l’asticella del rendimento rispetto al pesante ko contro il Norimberga di una manciata di giorni fa. In gol Vlahovic e Danilo per una squadra in fase sperimentale che Thiago Motta sta pian piano iniziando a plasmare anche grazie all’inserimento di tutti big, in attesa poi di altri movimenti di mercato.

Proprio la sessione di trasferimenti sta facendo molto discutere, in particolare sul fronte uscite vista la situazione particolare che vive soprattutto Federico Chiesa, non convocato e sostanzialmente messo alla porta anche a parole. Nel post partita col Brest lo stesso Motta ha sottolineato: “Chiesa? È una scelta di mercato, per lui e per chi è rimasto a casa, tranne Miretti che è infortunato. Siamo stati chiari con loro, la società è al lavoro per trovare delle soluzioni e loro devono trovare soluzioni nel più breve tempo possibile, per il bene loro e della squadra”.

Non solo Chiesa quindi, perchè non mancano i calciatori, anche importanti, che restano in lista di sbarco in attesa di una soluzione. Una dinamica quella della rosa ridotta ai giocatori facenti parte del progetto tecnico che rischia di diventare ‘pericolosa’. Questo almeno il pensiero del collega Fabio Ravezzani.

Calciomercato Juventus, Ravezzani non ha dubbi: “Azzardo pericolosissimo”

L’approccio al mercato in uscita da parte della Juventus porta ad inevitabili riflessioni sul futuro. Chiesa e non solo per una rivoluzione in rosa che andrà ancora completata in questo mesetto scarso che manca al termine della sessione estiva di calciomercato.

Un mercato fatto di decisioni, anche molto forti, che i bianconeri hanno già preso e che non sembrano convincere tutti. Il giornalista Fabio Ravezzani sul suo profilo X ha commentato in queste ore la situazione juventina: “Tra giocatori ceduti e messi fuori rosa la Juve è arrivata all’impressionante numero di 14. Mi pare un azzardo pericolosissimo, anche perché dovranno essere sostituiti quasi tutti in ragione degli impegni moltiplicati rispetto all’anno scorso. Incredibile la situazione Szczesny”.

Una situazione delicata quindi secondo il giornalista, che valuta in questo modo le attuali strategie di un club che vive una fase delicata di ripartenza e rivoluzione, tagliando di fatto i ponti col recente passato.