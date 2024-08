Il presidente va via, stipendi non pagati: penalizzazione e caos totale

Un vero e proprio tsunami quello che ha colpito il club italiano: le dimissioni del presidente, gli stipendi non pagati e penalizzazione in arrivo

Uno tsunami che in pochi giorni ha spazzato via il progetto di un club storico: via il presidente, niente stipendi pagati, calciatori che scappano e penalizzazione alle porte.

È caos totale in casa Taranto dove da qualche giorno si respira aria di bufera. Tutto ha inizio il 31 luglio quando il presidente Massimo Giove ha annunciato le sue dimissioni: il non poter giocare in casa allo stadio Iacovone da ottobre ha fatto infuriare il patron che ha lasciato l’incarico e messo in vendita la società.

Questa scelta ha avuto una reazione a catena con gli addii di almeno tre calciatori, tra i quali anche il neo capitano Calvano, oltre a Soncin e Schenetti. Un fuggi-fuggi generale che non dovrebbe coinvolgere anche il tecnico Capuano: le voci sulle possibili dimissioni si susseguono, ma l’allenatore ha spiegato che non può dimettersi altrimenti dovrebbe restare fermo un anno ed aspetta l’evolversi della situazione.

Taranto, penalizzazione in arrivo

Perché ora la società passerà nelle mani di un direttore generale che dovrà garantire la partecipazione al prossimo campionato e fare da traghettatore in caso di trattativa per l’acquisizione del club.

In tutto questo il nuovo Dg dovrà fare i conti anche con la grana stipendi: quelli di giugno, infatti, non sarebbero stati pagati entro il termine ultimo (1° agosto) e questo significa penalizzazione in classifica tra i quattro e i sei punti nella stagione che sta per iniziare. Una stagione che non si sa con quale squadra vedrà scendere in campo il club rossoblù visto che tutti i giocatori premono per l’addio. Una stagione che peggio non poteva iniziare per il Taranto alle prese con un caos senza precedenti.