È stata la mano di Conte: la cessione del Napoli divide subito i tifosi

Antonio Conte sta rivoluzionando il Napoli, ma un cessione in particolare ha diviso i tifosi nelle ultime ore: cosa sta succedendo

La disgraziata stagione scorsa richiedeva grandi cambiamenti in casa Napoli per ripartire al meglio. La scelta di Antonio Conte per la panchina era sintomatica di una rosa nuova, con grandi ambizioni e fatta di interpreti chiamati a adattarsi al meglio al gioco del tecnico leccese.

Diversi calciatori che hanno deluso sono già andati via, altri lo faranno presto, dato che è lunga la lista di partenti stilata dall’allenatore ex Juve e Inter. Tra chi ha già salutato c’è Jesper Lindstrom: arrivato un anno fa tra grandi aspettative dei tifosi, non è mai riuscito a conquistare il posto da titolare ed è stato chiamato in causa ben poco dai tecnici che si sono susseguiti sulla panchina degli azzurri.

Ben presto il suo entourage ha capito che non avrebbe avuto grande spazio nello scacchiere di Conte ed è arrivata la chiamata dell’Everton, accettata volentieri dal ragazzo. Nonostante la cessione – in prestito con diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni – sia avvenuta solo poche settimane fa, per diversi tifosi è già un rimpianto.

I tifosi del Napoli si dividono per Lindstrom: “Non ha avuto spazio”

I primi segnali di risveglio per Lindstrom sono arrivati proprio con la maglia del suo nuovo club. Il trequartista ha beneficiato di una punizione dal centro-sinistra e ha disegnato una traiettoria perfetta, su cui il portiere avversario non ha potuto fare nulla.

Il suo gol ha fatto il giro d’Europa ed è arrivato anche a Napoli, dove i tifosi si sono subito divisi sul suo addio. In molti hanno soffermato che il problema non era il danese, ma il fatto che avesse avuto poco spazio, temendo che possa esprimere tutte le sue qualità in Premier League.

Molti altri supporters, invece, non considerano Lindstrom un rimpianto per quanto fatto vedere in Italia, e se la sono presa anche con chi non avrebbe voluto la sua partenza.

Questa community non cesserà mai di stupirmi in negativo.

Stiamo davvero commentando un goal su punizione in un amichevole?

Spero che Lindstrom mostri grandi cose, ma ogni giudizio dev’essere fatto con una reale quantità e qualità di basi a favore. — LKorp (@LK0rp) August 4, 2024

Tutto sto clamore per Lindstrom davvero non lo capisco, avrà si giocato poco o nulla, ma quando è stato chiamato in causa faceva fatica anche a correre con la palla tra i piedi, le amichevoli estive non contano nulla, a fine campionato si tirano le somme. — Genny_sal (@Other_side777) August 4, 2024

Mandiamo via Lindstrom e Gaetano, e teniamo gente come Mazzocchi, Meret, Rui, pazzesco — youarenothype (@youarenothype) August 4, 2024

Io ho sempre creduto in lindstrom nel campionato scorso quanto spazio ha avuto? E in più mettici che dei “vecchi” nessuno aveva voglia di giocare — rosy rubino (@rosyrubino8) August 4, 2024

Insomma, ancora è presto per capire chi abbia ragione, ma la sensazione è che nel contesto inglese Lindstrom possa avere molta più fiducia e fare meglio rispetto a quanto mostrato in Serie A.