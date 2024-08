Conte rimanda una stellina del Napoli: il taglio dopo il ritiro

Antonio Conte taglia la stellina del Napoli, tesserata a inizio luglio, dopo il primo ritiro: ecco dove giocherà

Due ritiri in montagna, un compleanno passato tra l’affetto della gente e l’entusiasmo che ha trascinato la squadra. Il primo mese di Antonio Conte con il Napoli è stato pieno di emozioni e sensazioni positive. Anche il lavoro visto sul campo lo soddisfa.

L’ultima amichevole è terminata con una sconfitta e con i primi due gol subiti di tutta l’estate. Gli azzurri hanno pagato le gambe pesanti dovute alla preparazione e anche la fitta grandinata che ha condizionato la partita. In ogni caso, la formazione è quasi pronta per il debutto al Maradona contro il Modena, in Coppa Italia, in programma il 10 agosto.

Tra i calciatori che prenderanno parte all’esordio stagionale, però, sicuramente non ci sarà la stellina acquistata dal Napoli, tagliata a seguito del primo ritiro di Dimaro.

Napoli, Popovic rimandato: si allena con la Primavera

A Castel di Sangro, il Napoli non ha portato Matija Popović, giovane trequartista serbo che nella passata stagione ha trascorso gli ultimi sei mesi al Monza, senza lasciare il segno né con la prima squadra allenata da Palladino, né con la Primavera.

Il ragazzo classe 2006 ha un futuro tutto da scrivere. E’ acerbo, lo si è visto a Dimaro tra allenamenti, partitelle e test. Matija non è pronto per il salto in prima squadra, ma può tranquillamente disputare una stagione assieme alla Primavera. E infatti, a seguito del raduno in Trentino, Conte e il suo staff hanno deciso di mandare il ragazzo nel settore giovanile per farsi le ossa e ambientarsi meglio.

Non è una bocciatura per Popovic, che ha solo 18 anni. E’ chiaramente un modo per preservare il talento cristallino di un giocatore cercato dai migliori club d’Europa, tra cui Milan e Bayern Monaco. E solo il Napoli è riuscito a battere la concorrenza, convincendo il ragazzo e la sua famiglia ad accettare questa sfida. Matija, dunque, è tornato ad allenarsi in Campania e ora parte con la Primavera azzurra di mister Dario Rocco per il raduno in Abruzzo, ad Alfedena. Qui Popovic avrà modo di allenarsi con coetanei e migliorare quelle lacune tecniche e fisiche che non gli permettono di essere ancora pronto per la Prima Squadra.