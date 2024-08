Napoli, Conte ha un problema: “Via subito”. Cosa succede dopo l’amichevole della squadra azzurra disputata contro il Girona

Prima amichevole con una squadra blasonata e primo ko del pre-campionato per il Napoli di Antonio Conte. A Castel di Sangro gli azzurri hanno perso 2-0 contro il Girona, squadra rivelazione della scorsa Liga che disputerà la prossima Champions League.

A decidere il match sono state le reti di Toni Villa e di van de Beek. L’ex Manchester United ha sbloccato il match sfruttando un errore in disimpegno di Alex Meret. Il portiere titolare del Napoli ha consegnato il pallone all’avversario che non ha fallito davanti alla porta. Sui social, i tifosi azzurri si sono scagliati contro l’estremo difensore, già criticato in diverse occasioni anche nelle ultime stagioni. C’è chi chiede addirittura la cessione del portiere.

Napoli, tifosi in rivolta contro Meret: “Via subito”

Ecco alcune delle reazioni social più significative raccolte da Calciomercato.it.

BASTA

MERET VIA DA NAPOLI

QUANTI ALTRI GOAL DOBBIAMO SUBIRE IN MODO COSÌ INDECOROSO ???#MERETVIADANAPOLI — Mc Race (@antonio_race) August 3, 2024

Meret è scarso con i piedi e non solo Via da Napoli — Sal(Contiano)a NewYork (@SalNY010) August 3, 2024

A Maggio avevamo detto un po’ tutti : via Meret , Rui , Juan Jesus , Cajuste , Politano…

Sono tutti qui , abbiamo una corsia destra Mazzocchi-Politano che nemmeno l’Empoli…

Signori il Napoli deve fare tanto , se non tutto… e siamo ancora a Osimhen in tribuna ,boh,chissà… — AlessandroAuz 🇳 💙 (@AleAuz86) August 3, 2024

Perché ostinarsi così su un giocatore così inaffidabile? Ed hai pure la fortuna di avere in rosa un altro portiere in rampa di lancio su cui costruire un nuovo ciclo. Perché buttar via un’altra stagione? Imperdonabile, non ci sono parole.

😫🤦🤦🤦#Meret#NapoliGirona https://t.co/PG8LP4WFv6 — Valerio Pasquale (@valerpas) August 3, 2024