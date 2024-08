Clamoroso, acquisti limitati per un club storico: la sanzione è pesantissima

Una sentenza molto pesante rischia di incidere parecchio sul presente e sul futuro di un club storico: il provvedimento è veramente importante

Negli ultimi anni, vi abbiamo raccontato veramente tante sentenze storiche per il calcio italiano, anche per club molto importanti che hanno avuto limitazioni importanti nel loro percorso sportivo o nelle scelte sul calciomercato. Stavolta, non parliamo di una delle società del nostro Paese che, a parte alcune eccezioni, non sta comunque vedendo campagne acquisti faraoniche.

Dopo sbarcare, invece, in Inghilterra, una delle nazioni che attualmente ha più appeal e forza economica, almeno per quanto riguarda il gioco più bello del mondo. Un club storico come il West Bromwich Albion ha dovuto assorbire una sentenza molto pesante, che potrebbe condizionare non poco l’ambizione di tornare in Premier League da parte del sodalizio d’oltremanica.

Ma andiamo con ordine. Nella scorsa stagione, il West Brom si è fermato alle semifinali playoff di Championship nella corsa verso la promozione, quando il Southampton ha avuto la meglio sulla squadra della contea metropolitana delle West Midlands. La delusione ha ben presto lasciato spazio a nuovi obiettivi, anche per via del cambio di proprietà.

Limitazioni degli acquisti per il West Brom: cosa è successo

I vecchi proprietari hanno lasciato il club con problemi finanziari di non poco conto. La Bilkul Football WBA, una società di proprietà dell’uomo d’affari con sede in Florida di Shilen Patel e di suo padre Kiran Patel , ha acquistato l’87,8% delle quote e ha intenzione di investire cifre importanti per riportare subito il club inglese al successo.

Peccato che questa volontà debba scontrarsi anche con l’EFL, la lega di calcio inglese. Infatti, la capacità del West Brom di fare acquisti sarà limitata nel mercato attuale, dal momento che proprio l’EFL ha imposto un piano aziendale per l’attuale situazione finanziaria della società. Parlando in soldoni: ogni acquisto che la nuova proprietà vorrà effettuare dovrà prima passare al vaglio della Lega, che ne dovrà valutare la fattibilità economica.

Il danno è veramente importante, ma non è finita qui, dato i nuovi rappresentanti del club hanno già iniziato i colloqui con la stessa Lega per cercare di risolvere al meglio la situazione.