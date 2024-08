Svolta improvvisa per la difesa dell’Inter: colloquio decisivo con l’allenatore

La difesa dell’Inter è ancora da completare, e intanto c’è una nuova svolta decisiva: l’allenatore ha stabilito il suo futuro

Il calcio è fatto di svolte, a volte in positivo, altre in negativo, che spesso dipendono dalle idee tattiche dell’allenatore e dalla combinazione con le caratteristiche dei calciatori che ha a disposizione. Per questo, interpreti che in alcuni casi sembrano tagliati fuori dall’idea del club riemergono all’improvviso e sono pronti a lasciare un segno.

Proprio questo è il caso di un difensore che è stato accostato in diverse occasioni all’Inter nelle ultime settimane. I nerazzurri hanno quasi completato la rosa: in attesa degli sviluppi in attacco, cercando un nuovo braccetto di sinistra, un calciatore che possa sostituire Alessandro Bastoni e allungare il gruppo. Il nome giusto, però, ancora non è emerso, anche perché Oaktree ha imposto investimenti su calciatori giovani, che potrebbero diventare un asset per il club.

Mentre Jakub Kiwior è una pista un po’ più fredda, sembra prendere quota Yarek Gasiorowski, un’idea che piace, ma che non è ancora entrata nel vivo. Nella lunga lista sul tavolo di Marotta e Ausilio, magari sarà stato sottolineato anche il nome di Clement Lenglet. Parliamo di un difensore centrale che ha accumulato grande esperienza in carriera, giocando con maglie prestigiose quali Siviglia, Tottenham, Barcellona e Aston Villa. In questi giorni si decide il suo futuro.

Lenglet in orbita Inter, ma può restare a sorpresa al Barcellona

I blaugrana avevano investimento ben 36 milioni di euro per acquistarlo, ma non ha mai davvero convinto e per questo, dopo qualche anno non proprio eccezionale, è stato ceduto per ben due volte in prestito in Premier League. Nelle ultime settimane, non solo l’Inter, ma anche l’Arabia Saudita, la Ligue 1 e la Liga l’hanno cercato, ma Hansi Flick sembra avere delle idee ben diverse per lui.

Secondo quanto scrive il ‘Mundo Deportivo’, l’allenatore sta vedendo possibilità di permanenza e ha deciso di non escluderlo. Ha ben figurato nell’amichevole contro il Manchester City e il suo pre campionato lascia ben sperare per il prossimo futuro. Il tecnico parla spesso con lui e si è convinto possa essere centrale nel suo progetto.

Il problema è essenzialmente proprio la società del Barcellona. Lo stipendio di Lenglet è alto e pesa a bilancio, per cui vorrebbe nuovamente cederlo se non riuscisse a dare un impatto davvero importante nel gruppo dei titolari. Al momento, però, nessuna offerta e neanche l’interesse dell’Atletico Madrid si sono rivelati così concreti.