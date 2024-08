“Imbarazzante”: bufera su Vlahovic durante Juventus-Brest

Bufera su Vlahovic durante Juventus-Brest: i tifosi non perdonano l’attaccante dei bianconeri. Cos’è successo

Secondo test pre-campionato per la Juve di Thiago Motta che ospita questa sera i francesi del Brest, già impegnati negli scorsi giorni contro il Napoli e KO di misura per la rete di Raspadori.

Il primo tempo è stato caratterizzato da ritmi piuttosto bassi, l’unica grande occasione è capitata sulla testa di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo si è divorato l’1-0 a due passi dalla porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mettendo il pallone a lato. Dopo il rigore sbagliato col Norimberga, i tifosi non perdonano il centravanti. Ecco alcune delle reazioni social più significative raccolte da Calciomercato.it.

Anche con il Brest altro floap di Vlahovic che non segna. Basta ! Venderlo a chiunque pur di liberarsene una volta per tutte. Meglio assaporare un piatto di broccolini piuttosto che vedere dei brocchi in campo (con quella maglia, poi !)

— paolo (@PaoloRecepit1) August 3, 2024