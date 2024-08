I nuovi acquisti non possono giocare, scoppia il caso: comunicato UFFICIALE

Scoppia il caso prima del debutto ufficiale: i nuovi acquisti non possono scendere in campo, c’è anche il comunicato ufficiale

Si parte, ma senza i nuovi acquisti. La stagione 2024/2025 è ormai ai nastri di partenza e il debutto in campionato si avvicina a grandi passi.

Prima però ci sarà spazio per la Coppa Italia che quest’anno già dai turni preliminari vedrà scendere in campo una big come il Napoli, atteso sabato prossimo dalla sfida contro il Modena, dopo aver chiuso al decimo posto lo scorso campionato. In questo weekend, invece, ci saranno in campo le squadre di Serie B e C che si giocheranno l’accesso ai trentaduesimi di finale della competizione: occhi puntati anche su Carrarese-Catania, un match che è partito con un piccolo giallo.

Tra i convocati dei rossoazzurri, infatti, non ci sono i nuovi acquisti: a spiegarne il motivo è stata la stessa società etnea con un comunicato stampa. “Non saranno disponibili per questa gara gli atleti ingaggiati durante la sessione di mercato in corso – si legge nella nota del club -, non essendo ancora completate le procedure di tesseramento con riferimento alle garanzie da produrre entro il 9 agosto”.

Catania, i nuovi acquisti fuori: cosa è successo

Il tecnico Toscano quindi non potrà contare sui rinforzi arrivati quest’estate e dovrà affidarsi anche a molti giovani: tra i convocati, infatti, anche sette giocatori della Primavera del Catania.

A bloccare l’impiego dei nuovi acquisti è l’assenza delle fideiussioni utili a perfezionare il tesseramento dei calciatori arrivati in questo mercato. Una lista lunga che comprende Tirelli, Di Gennaro, Ieraldi, Anastasio, Di Tacchio, Adamonis, Verna, Luperini, Carpani, D’Andrea. Loro non potranno esserci, mentre i convocati sono i seguenti: Bethers, Monaco, Curado, Forti, Rapisarda, D’Emilio, Allegra, Sturaro, Ursino, Coriolano, Nania, Bouah, Popovic, Zammarini, Quaini, Pelleriti, Peralta, Chiricò, Furlan, Zanellato, De Luca, Castellini.