Escluso dai convocati: la Juve stringe, colpo sempre più vicino

Anche oggi Giuntoli è stato in contatto con la società per cercare una quadra, dopo il no alla prima offerta

Non solo Chiesa (e Tiago Djalo), c’è un altro grande escluso di giornata. Ma lui non gioca nella Juventus, anche se la maglia bianconera la indosserà a stretto giro di posta. Cristiano Giuntoli pure oggi ha tenuto vivi i contatti, con un solo scopo: ovviamente, quello di chiudere l’operazione.

Jean-Claire Todibo non è stato convocato per l’amichevole di Lecce contro i salentini di Gotti. Un ‘segnale’ importante in direzione Torino, con la quale il francese ex Barcellona ha da tempo un accordo. Il difensore vuole solo la Juve, tanto che ha respinto il West Ham che aveva trovato un’intesa col Nizza per un affare a titolo definitivo sui 35/37 milioni di euro. Gli ‘Hammers’ ora sono su Logan Costa, obiettivo del Bologna.

Pure nella giornata di oggi Giuntoli è stato in contatto con la società transalpina per cercare una quadra, dopo il no alla prima offerta: un prestito con diritto di riscatto a 30 milioni. Il dirigente juventino deve salire almeno a quota 35 milioni per ricevere il via libera del Nizza, dove Todibo ha trovato la sua dimensione buttandosi alle spalle gli anni difficili di Barcellona e non solo.

Tra Juve e Nizza i rapporti sono ottimi, vedi l’operazione Khephren Thuram, per cui la fumata bianca è in qualche modo certa, seppur con uno sforzo ulteriore da parte di Giuntoli, grande estimatore del classe ’99 prima ancora che si trasferisse in Catalogna. Ci ha riprovato successivamente, ma senza successo. Stavolta però sembra essere quella buona.

Juventus: Todibo era del Manchester United, poi la UEFA ha bloccato il trasferimento

Todibo era destinato al Manchester United. A inizio estate l’affare era andato in porto, poi però la UEFA ha bloccato tutto visto che ‘Red Devils’ e Nizza hanno la medesima proprietà, il colosso INEOS. Tra l’altro i due club potrebbero pure incrociarsi nella prossima Europa League.

Il contratto di Todibo scade a giugno 2027, ma il calciatore ha avuto da tempo l’ok della società rossonera per andarsene in questa sessione di calciomercato. In tre anni a Nizza ha disputato 136 partite, realizzando 2 gol e 3 assist. In bacheca vanta 1 Liga, vinta naturalmente col Barcellona nel 2018/2019. Coi blaugrana, tuttavia, ha collezionato appena 5 presenze, di cui 1 contro l’Inter al ‘Meazza’ e in Champions il 10 dicembre del 2019.