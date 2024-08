Djalo meteora Juve: via in prestito, ecco dove

Tiago Djalo fuori dai piani della Juventus, si pensa a una cessione in prestito per il portoghese: le possibili destinazioni

Il suo acquisto a gennaio dal Lille, pagando un indennizzo al club francese, da parte di Giuntoli, era stato salutato all’epoca come una mossa intelligente per sottrarre un acquisto all’Inter. Mossa che di fatto tale è rimasta, visto che Tiago Djalo ha visto il campo in una sola occasione con la maglia della Juventus e adesso appare già fuori dai piani.

Il difensore portoghese è fuori dai giochi secondo Thiago Motta, che lo ha lasciato fuori dai convocati per l’amichevole della Juventus contro il Brest. Una decisione chiara, che a questo punto apre a scenari di partenza per il giocatore.

Difficile pensare che i bianconeri possano monetizzare particolarmente se si orientassero verso una cessione a titolo definitivo. Si potrebbe dunque orchestrare un prestito per rilanciarlo in campo, fargli recuperare minutaggio e valore. In Serie A, la Juventus vanta ottimi rapporti con Genoa e Fiorentina, club che potrebbero essere interessati a un giocatore che ha comunque maturato nella sua giovane carriera (ha 24 anni) una certa esperienza anche internazionale.

Diversamente, potrebbero aprirsi per lui le porte di un ritorno in Ligue 1, lì dove potrebbe ritrovare maggior confidenza, trattandosi di un contesto che conosce a menadito. Tra le eventualità, quella che potrebbe portarlo al Rennes. I transalpini hanno già preso Ostigard in difesa, ma ci sono buoni rapporti con Giuffrida, agente che cura gli interessi di Djalo.