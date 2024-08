Caos diritti tv: la cifra persa sconvolge il calcio europeo

La bufera per i diritti tv continua e sta condizionando anche il calciomercato: le ultime novità che sconvolgono tutto il calcio europeo

Agosto è iniziato e per il calciomercato entriamo nella fase più calda, quella che porta i club a trovare delle vere e proprie occasioni su cui puntare per rinforzare la squadra. Vale soprattutto per chi non ha grandi risorse economiche o per chi deve far fronte a dei problemi impellenti che arrivano dall’esterno, che impattano sui bilanci delle squadre.

In Francia, non si sta vivendo un’estate come tutte le altre, e in questo caso non ci riferiamo ai Giochi Olimpici che sono entrati nel vivo e che ancora presentano dei problemi organizzativi, ma al calcio. Il caos relativo i diritti tv per la trasmissione degli eventi della Ligue 1 è andato avanti per mesi e si è concluso solo negli ultimissimi giorni.

Infatti, è arrivato l’annuncio ufficiale con cui Dazn ha comunicato di aver acquisito i diritti e che trasmetterà tutte le 306 partite in programma per le prossime cinque stagioni. In realtà, otto partite su nove saranno in esclusiva assoluta, mentre la nona partita di sabato alle ore 17:00 sarà disponibile in differita dalla mezzanotte della sera stessa. E tutte le partite di cartello, da accordi, saranno comunque esclusiva di Dazn. Continua, dunque, l’espansione della piattaforma streaming, che da qualche anno è sbarcata anche in Italia.

Diritti tv in Francia: non si fermano le polemiche anche dopo l’accordo

L’accordo tardivo per i diritti tv ha delle ricadute dirette anche sulle dinamiche di calciomercato, generando nuove polemiche. ‘L’Equipe’ ha sentito un influente agente, che sull’attuale sessione estiva ha detto: “Non si va avanti, i club aspettavano di saperne di più sui diritti tv, ora aspettano di vendere prima di comprare“.

Il noto quotidiano ha sottolineato anche come “il volume delle transazioni nel calcio francese è inferiore del 22% rispetto all’estate scorsa alla stessa data”. Si temeva un esodo totale da parte di calciatori e della maggior parte dei campioni che, in realtà, non c’è stato.

L’impatto è evidente anche sul calciomercato italiano. Victor Osimhen è entrato da tempo nel mirino del PSG, ma anche un club potente come quello della capitale è rimasto paralizzato nelle ultime settimane, senza neppure chiarire la sua posizione sul bomber nigeriano. Certo, le cose potrebbero cambiare a breve, ma al momento non ci sono certezze.