Bufera in Italia: non si iscrivono al campionato, vanno tutti via a zero

Il calcio italiano è colpito da una nuova bufera: il club non si è iscritto al prossimo campionato, tutti i calciatori andranno via a parametro zero

Nel corso degli anni, abbiamo visto diverse società di calcio cedere il passo alle difficoltà economiche, alle impellenze finanziarie e ai grandi stravolgimenti societari, addirittura fino a scendere di categoria o non riuscire a mantenerla a dispetto dei risultati sul campo. Per fortuna, in questo caso, non riguarda uno dei club della nostra Serie A e neanche dei professionisti, anzi tutte le società, con più tranquillità rispetto a un anno fa, stanno preparando la nuova stagione.

Tra i dilettanti, però, e nello specifico in Promozione, c’è un altro caso che sta animando il calcio locale e ha distrutto molti tifosi, abituati a seguire con trepidante attesa i risultati di questo sodalizio calcistico, che comunque è riuscito ad avere una certa rilevanza tra i confini regionali.

Purtroppo, si tratta del Talsano Taranto. Non è una novità che ci fossero diverse difficoltà societarie: il nuovo presidente, l’avvocato Antonio Marrone, aveva sottolineato lo scorso 21 giugno come il futuro della società passasse dal prossimo CdA. Evidentemente nel frattempo le cose sono precipitate, visto che il Talsano non si è iscritto al prossimo campionato.

Promozione, il Talsano Taranto non si è iscritto al campionato: il comunicato UFFICIALE

L’ormai ex presidente Palmisano si è fatto da parte per tutti i problemi che ormai da anni affliggono le categorie dei dilettanti in Italia, e dopo il suo passo indietro si è capito che le cose si stavano mettendo male per il club.

La LND Puglia ha dovuto rendere nota con un comunicato ufficiale la non regolarizzazione di iscrizione per il campionato entro i limiti previsti e quindi “si propone alla Presidenza federale per la decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C. ai sensi dell’art. 110 comma 1) delle N.O.I.F.”. Insomma, non poteva andare peggio e le brutte notizie non sono finite qui.

Infatti, come si legge ancora da comunicato, “I calciatori tesserati per la suddetta società sono svincolati d’autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale”. È la fine di un’era per una squadra che comunque aveva raccolto la gioia e le aspettative di un’intera comunità, in attesa che arrivino tempi migliori.