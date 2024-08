La Juve lo ha fatto davvero: ‘vendetta’ immediata di Chiesa

Chiesa ‘replica’ alla Juventus con tanto di tag. Giuntoli sempre al lavoro per cercare di venderlo in questo calciomercato estivo

Chiesa e la Juventus sono ai ferri corti. I bianconeri vogliono cederlo a tutti i costi dato che è in scadenza tra un anno e non ci sono i margini per un rinnovo. Inoltre non fa impazzire Thiago Motta. Il figlio d’arte, però, ha fatto sapere di non avere fretta e di essere disposto ad andar via solo per un club di pari livello. Giuntoli teme il peggio, ossia la permanenza a Torino del classe ’97 e poi l’addio a zero a giugno 2025 per legarsi all’Inter del ‘nemico’ Marotta.

A detta di alcuni tifosi la rottura tra Chiesa e Juve è confermata anche dalla mancata visibilità che è stata data dai bianconeri al rientro alla Continassa dell’esterno dopo le vacanze post Euro 2024. La ‘mossa’ del club di Exor, dicono sempre questi tifosi un po’ malignetti, non è passata inosservata allo stesso Chiesa. Il quale si sarebbe già ‘vendicato’, pubblicando su Instagram un suo scatto durante l’allenamento. Il tutto con tanto di tag – vedi in basso – al profilo ufficiale della Juve.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Chiesa (@fedexchiesa)

Chiesa, la Premier è un’opzione: agente in Inghilterra

Vedremo se da qui alla fine del mercato si troverà o meno una soluzione al ‘caso’ Chiesa. La pista Inter sta prendendo sempre più forza – almeno mediaticamente parlando – col passare dei giorni. Giuntoli farà di tutto per cederlo, in realtà ci era già riuscito piazzandolo alla Roma, ma i tentennamenti del calciatore hanno spinto i giallorossi a mollare la presa virando sul compagno di squadra Soulé. L’argentino è costato circa 30 milioni bonus inclusi.

Per Chiesa, comunque, occhio anche alla Premier, con l’agente Fali Ramadani in missione a Londra a caccia di possibili offerte per il suo assistito. L’Inghilterra è destinazione gradita al 26enne di Genova.