Inter, brividi e prima crisi: “Doppia rescissione del contratto”

L’Inter in campo contro il Pisa nella quarta amichevole pre-campionato ma c’è chi invoca già la prima crisi: doppia rescissione

Quarta amichevole pre-campionato per l’Inter. Dopo aver vinto contro Lugano, Pergolettese e Las Palmas, la squadra lombarda sfida il Pisa allenato da Pippo Inzaghi, un derby in famiglia quindi l’allenatore dei campioni d’Italia.

Fuori Taremi che rischia di dover saltare anche il debutto in campionato, l’Inter è ancora priva di Lautaro Martinez che può anticipare il rientro dalle vacanze proprio per aiutare la squadra visto l’infortunio del nuovo acquisto. In campo i primi minuti filano via all’insegna dell’equilibrio con i padroni di casa che provano a tenere un ritmo elevato, con l’Inter che fa fatica a rendersi pericolosa.

Anche perché l’attacco non è certo quello titolare: anzi Salcedo-Correa è la coppia degli esuberi, di chi deve lasciare l’Inter prima della fine del calciomercato. Proprio gli avanti nerazzurri sono stati presi di mira dai tifosi nel corso del match: tante le critiche riferite soprattutto a Correa che non ha mai entusiasmato il popolo interista.

Pisa-Inter, Correa nel mirino: i tifosi lo bocciano

Così l’argentino, rientrato dal prestito al Marsiglia, finisce sotto accusa dopo pochi minuti del match. Basta un dribbling fallito ed ecco riemergere le critiche di un tempo, ma anche la ‘paura’ che l’attacco dell’Inter abbia bisogno di rinforzi importanti per sostenere una stagione così lunga.

Ecco allora chi parla di un attacco che “mi fa pensare a crisi Inter” e chi scherza sulle doti dell’argentino: “Ho tanti amici sui 50 anni più forti di Correa, credetemi”. Non manca chi progetta un’operazione di mercato: “Sono l’unico a voler rescindere il contratto di Correa e Salcedo e prendere Julian Alvaraz?”

Ecco alcuni tweet:

Questo attacco mi fa pensare a crisi Inter… correa salcedo… — marylight (@iacobsss) August 2, 2024

Salcedo-Correa, brividi pure ad agosto — G (@HeelGianz) August 2, 2024

Quanto non mi erano mancati i dribbling di Correa finiti a infrangersi sui difensori avversari — Davide (@Davide_m9) August 2, 2024

#Correa in campo con la voglia di chi deve alzarsi al lunedì mattina alle 4:00 per andare a lavorare Top player vero.#PisaInter 0️⃣-0️⃣⚫️🔵 — SPONDA NERAZZURRA (@spondainter) August 2, 2024

Correa ancora peggio — federico bolognesi (@bolofficial0377) August 2, 2024

mi sto rassegnando all’idea che resteranno sia correa che Arnautovich — Gianluca Gori (@GianlucaGori63) August 2, 2024

Correa si muove meno dell’arbitro di Musetti/Djokovic#PisaInter — Francesco ⭐⭐ (@fralittera) August 2, 2024