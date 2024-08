Che tegola in Serie A: operazione al ginocchio, comunicato UFFICIALE

Brutta tegola a stagione non ancora iniziata: si è operato al ginocchio, tempi di recupero lunghissimi

La diagnosi lasciava pochi dubbi, ora c’è anche il comunicato sull’operazione effettuata. Per Alessandro Florenzi la stagione può dirsi chiusa prima ancora di essere iniziata.

Il laterale del Milan è finito oggi sotto ai ferri dopo l’infortunio riportato nei giorni scorsi al crociato e al menisco del ginocchio destro. “Alessandro Florenzi è stato oggi operato in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la riparazione del menisco laterale del ginocchio destro -si legge nel comunicato del club rossonero -. L’intervento, eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni presso l’Ospedale Galeazzi S. Ambrogio di Milano, è perfettamente riuscito. Dopo qualche giorno di convalescenza Alessandro inizierà da subito la riabilitazione”.

Nella nota della società non si fa riferimento ai tempi di recupero, anche se per un infortunio del genere servono almeno sei mesi per riprendere le attività. Un brutto stop quindi per Florenzi che già in passato ha dovuto fare i conti con gravi infortuni e per il Milan che sta già lavorando sul mercato per un esterno difensivo.

Milan-Emerson Royal, il punto

Già prima dell’infortunio di Florenzi il Milan era alla ricerca di un esterno difensore e il nome buono sembrerebbe essere quello di Emerson Royal.

Con il terzino del Tottenham c’è già un’intesa di massima dal punto di vista contrattuale, mentre c’è da trovare ancora l’accordo con gli Spurs. Si lavora per limare la distanza tra offerta e domanda che non è molto ampia, con la possibilità che l’affare veda la luce nei prossimi giorni.