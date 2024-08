La Juve scocca un’altra freccia, lampo da 30 milioni: ecco il primo via libera

Con la volontà di rinforzare ulteriormente l’organico, la Juventus continua a sondare diverse soluzioni per le corsie esterne. Doppia presa di posizione confermata

Entrata nel suo segmento conclusivo, la sessione estiva di calciomercato regalerà sicuramente colpi di scena importanti in casa Juventus. Il fatto che i bianconeri, dopo aver ufficializzato le partenze di Soulé e Huijsen, stiano stringendo i tempi non solo per Todibo, ma anche per nuovi profili per le corsie esterne, apre le porte a scenari scanditi solo in parte.

Negli ultimi giorni, infatti, i bianconeri hanno cominciato a marcare più da vicino il Borussia Dortmund. Il motivo è molto semplice: Karim Adeyemi resta un profilo assolutamente caldo per la Juventus. Dal canto loro, però, i gialloneri non hanno alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello e sarebbero disposti a valutarne una cessione solo a patto di un’offerta irrinunciabile. Ecco perché, sia pur non battuta con continuità negli ultimi giorni, la pista Galeno continua ad essere in piedi per la ‘Vecchia Signora’. Lo scenario che fa da sfondo alla trattativa per il brasiliano del Porto, però, è caratterizzato da non pochi punti di contatto con quello che si sta profilando per l’ala offensiva del Borussia Dortmund.

Calciomercato, sì di Galeno alla Juventus: Giuntoli al lavoro per abbassare le richieste

Come anticipato da calciomercato.it, pur essendo legato al Porto da una clausola rescissoria dal valore di 60 milioni di euro valida fino al 30 giugno 2028, Galeno potrebbe lasciare il club lusitano a fronte di un’offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il Porto, però, non è assolutamente intenzionato ad aprire le porte a formule che non contemplino la cessione a titolo definitivo del calciatore.

In un mosaico ancora tutto da comporre, sono comunque da attenzionare le ultime indiscrezioni che trapelano dal Portogallo. Secondo quanto riferito da ‘A Bola’, infatti, Galeno avrebbe di fatto accettato la proposta messa sul piatto dalla Juventus, che dal canto suo sarebbe disposta a rendersi protagonista di un vero e proprio forcing per incanalare l’operazione nei binari più congeniali. Intenzionato a valutare le offerte che arriveranno sulla propria scrivania per Galeno, il Porto potrebbe alla fine ridimensionare le proprie pretese a causa della particolare situazione economico-finanziaria che sta attraversando. Dal canto suo, la Juventus non avrebbe ancora formalizzato l’offerta da 30 milioni di euro ventilata da tempo e sarebbe entrato nell’ordine di idee di lavorare ai fianchi il club lusitano per provare ad abbassarne le pretese e far saltare il banco. A tal proposito le prossime settimane potrebbero rivelarsi assolutamente decisive in un senso o nell’altro. La caccia della Juventus al nuovo esterno offensivo continua. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi concreti a stretto giro di posta.