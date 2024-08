Dalle parole ai fatti, offerta di una big per Bastoni: l’Inter ha già risposto

Dopo aver effettuato sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno, un top club sarebbe uscito allo scoperto per Bastoni. Le ultime

Uno degli obiettivi principali che l’Inter si era prefissata all’inizio della sessione estiva di calciomercato è stato quello di fare tutto il possibile per trattenere le proprie colonne portanti. Una politica chiara sin dall’inizio, che ha avuto nel rinnovo di calciatori considerati centrali nel progetto tecnico di Inzaghi un punto di nevralgica importanza. Tra i diversi discorsi che in primavera Marotta ha dovuto approfondire, non figurava il dossier relativo ad Alessandro Bastoni.

Forte del rinnovo contrattuale fino al 2028 suggellato ufficialmente la scorsa estate, l’Inter non ha avuto particolari difficoltà a respingere le avances dei diversi top club interessati all’acquisto di una delle sue colonne portanti. La presa di posizione dell’agente del calciatore, Tullio Tinti, era stata inequivocabile: “Tanti club mi hanno chiesto lui. Da anni il Manchester City era molto interessato a lui e più recentemente il Real Madrid. Ma l’Inter desidera vincere e non si priverà del suoi campioni”. Dichiarazioni che sembrano stagliarsi molto bene sul retroscena rimbalzato nelle ultime ore dalla Spagna.

Secondo quanto riferito da ‘El Mundo Deportivo’, infatti, al termine della scorsa stagione il Real Madrid sarebbe andato ben oltre i primi sondaggi esplorativi, arrivando al mettere sul piatto un’offerta tra i 30 e 40 milioni di euro. Proposta immediatamente rispedita al mittente dall’Inter che, anche solo per sedersi al tavolo delle contrattazioni, sarebbe partita da una richiesta complessiva da almeno 80 milioni di euro. Ragion per cui, i discorsi per l’eventuale passaggio di Bastoni ai Blancos sarebbe stata stoppata sul nascere, frenata dall’offerta del Real Madrid giudicata troppo bassa dall’Inter e dalla volontà del club nerazzurro di puntare forte sul suo gioiello.