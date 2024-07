Milan, la nota ufficiale sull'infortunio di Sportiello

Il Milan rende note le condizioni effettive di Sportiello dopo l’infortunio alla mano patito negli Stati Uniti: ecco come sta

Non è stata una tournée particolarmente fortunata, quella negli Stati Uniti, per il Milan, a livello di infortuni, con gli stop piuttosto seri di Florenzi e Sportiello, che hanno oltretutto obbligato il club rossonero a rivedere le strategie di mercato.

Per quanto concerne l’estremo difensore, infortunatosi alla mano sinistra, il club ha diramato una nota in cui ha chiarito l’effettivo tipo di infortunio di cui è stato vittima. Si apprende che l’incidente fortuito subito in albergo ha causato “la lesione completa del tendine estensore del secondo dito“. Una lesione che ha necessitato di intervento chirurgico, perfettamente riuscito, da parte di una equipe specializzata. Il giocatore tornerà in Italia, aggiunge la nota, per iniziare il percorso riabilitativo. L’assenza dai campi di gioco, stando alle indiscrezioni, potrebbe essere di almeno un paio di mesi.