Finisce fuori rosa: Conte lo vuole al Napoli

Fuori rosa nel suo club, talento cristallino che finisce nel mirino del Napoli: idea pazzesca per Antonio Conte

Il mercato del Napoli, al momento, è bloccato dalla telenovela Osimhen, per la quale non si vede ancora una via d’uscita nell’immediato. Azzurri che attendono la cessione del nigeriano per ripartire con nuovi colpi e costruire la rosa per una stagione in cui si deve andare a caccia di rilancio, ma gli scenari non sono dei più semplici per i partenopei.

Ci sarebbe già, come raccontiamo da un po’, un erede designato per il centravanti. Nel cambio tra Osimhen e Lukaku, secondo Oscar Damiani ai microfoni di Calciomercato.it, il Napoli ci perderebbe. Ma la slot da numero 9 nella squadra di Conte non è l’unico fronte sul quale il Napoli si starebbe muovendo e c’è un giocatore che interesserebbe non poco all’ex Ct della Nazionale.

Informazioni provenienti dalla Germania e rilanciate da ‘Il Mattino’ riferiscono che il club sia tra quelli principalmente interessati alla situazione di Leon Goretzka. Il talentuoso fantasista tedesco è stato messo fuori rosa, al Bayern Monaco, da Vincent Kompany. I bavaresi vogliono dunque trovargli a questo punto una sistemazione, ma per il Napoli si tratta di una operazione non semplice, visto l’elevato ingaggio percepito dal classe 1995 (circa 9,5 milioni di euro a stagione). Su di lui ci sarebbe anche l’Atletico Madrid.