Club deferito per irregolarità finanziarie: rischio penalizzazione in classifica

Penalizzazione in classifica rischio concreto per il club deferito per irregolarità finanziarie: partenza con l’handicap in campionato

Poco più di due settimane all’inizio del campionato, con una nuova bufera che rischia di scuotere l’avvio stagionale. Per un club, per le irregolarità finanziarie commesse, arriva il deferimento al Tribunale Nazionale e il conseguente rischio di penalizzazione in classifica, per una partenza ad handicap nel torneo 2024/2025.

Le brutte notizie in questo caso riguardano non la Serie A ma la Serie B, e per la precisione il Cosenza. A cui è stata contestata la violazione degli articoli 4 comma 1 e 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato entro il 1 luglio 2024 il versamento delle ritenute Irpef e i contributi Inps per gli emolumenti dovuti ai tesserati relativamente ai mesi di aprile e maggio, e per aver attestato presso la CoViSoc dichiarazioni non veritiere.

La CoViSoc ha dunque segnalato il tutto alla Procura Federale, che ha deferito il Cosenza di fronte al Tribunale Federale Nazionale. La vicenda rischia di costare cara ai calabresi, che potrebbero incappare in una penalizzazione in classifica compresa tra i 2 e i 4 punti.