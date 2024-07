Juventus, “Chiesa irriconoscente”: volano accuse pesantissime

Fa discutere, in casa Juventus, la situazione di Federico Chiesa. Duro attacco all’attaccante bianconero

Federico Chiesa è in uscita dalla Juventus: solo quattro anni fa i bianconeri fecero un importante investimento per ingaggiarlo dalla Fiorentina.

Tornato ad allenarsi in gruppo nelle scorse ore, Federico Chiesa resta ai margini del progetto Juventus. Ieri alla Continassa ha incontrato per la prima volta Thiago Motta, il quale ha ribadito il suo pensiero. Chiesa non rientra nel suo progetto tecnico, nonostante il 4-2-3-1 che si sposerebbe alla perfezione con le caratteristiche tecniche e tattiche dell’ex Fiorentina. Il suo contratto scadrà tra un anno e anche se le piste Roma e Napoli sembrano essere sfumate definitivamente, il club bianconero non vuole correre i rischio di perdere il giocatore a parametro zero il 30 giugno 2025, anche perché per Federico Chiesa il rischio sarebbe di vivere una stagione da separato in casa.

Una situazione che rischia di compromettere, almeno in parte, il mercato della Juventus che a inizio estate sperava di poter piazzare con maggiore facilità Federico Chiesa. E invece la Roma di Daniele De Rossi ha virato su Matias Soulé e anche la possibilità di approdare al Napoli di Antonio Conte sembra essere quasi definitivamente sfumata.

Juventus, Chiesa resta un caso: l’attacco

Una vicenda di cui ha parlato anche Sandro Sabatini, noto giornalista e volto tv di Sport Mediaset, intervenuto ai microfoni di Radio Radio. In merito al caso Chiesa, Sabatini ha dichiarato: “Questo succede dopo anni in cui si diceva il rendimento di Chiesa era legato a chi non lo faceva giocare nella sua posizione”.

In particolar modo, si è “passato tempo a dire che doveva giocare a destra o a sinistra, anche Spalletti parlava di posizione giusta. Poi in Nazionale ha giocato ovunque ed è finito in panchina”. Insomma, secondo Sabatini “se guardi i numeri di Chiesa, anche prima dell’infortunio, non sono numeri per una valutazione così alta. Si tratta di una dinamica di mercato, a Chiesa è stato sempre detto che non giocava bene per colpa dell’allenatore”.

Sabatini afferma che Federico Chiesa “non è per niente riconoscente nei confronti del club che lo ha pagato 50 milioni e lo ha aspettato per un anno e ora si è messo in testa di andare via a parametro zero perché il giorno del matrimonio Marotta gli ha mandato un messaggio”.