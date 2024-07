Incontro e via libera Juventus: Vlahovic ha già detto sì

Può esserci una svolta nel futuro di Dusan Vlahovic: incontro e via libera, l’attaccante della Juventus ha detto sì

L’esordio non è stato dei migliori con il rigore sbagliato contro il Norimberga nell’amichevole persa 3-0. Si tratta però soltanto di calcio estivo e Dusan Vlahovic è il riferimento offensivo della Juventus targata Thiago Motta.

L’attaccante serbo ha voglia di dimostrare di essere tornato il bomber che alla Fiorentina ha convinto i bianconeri a sborsare oltre 70 milioni per portarlo a Torino. Il gioco offensivo del nuovo allenatore potrà aiutarlo, ma servirà anche smorzare qualche nervosismo di troppo che ha caratterizzato le ultime stagioni del 9 juventino.

Questo per ciò che concerne il campo, ma c’è anche il calciomercato da tenere d’occhio con una situazione particolare. Quest’estate non sono arrivate offerte importanti per lui e la sua permanenza alla Juve non è mai stata realmente in discussione. Nonostante ciò c’è un problema da risolvere: l’ingaggio da top player che negli ultimi due anni di contratto supererà i 10 milioni di euro a stagione, diventando ben oltre i nuovi limiti imposti in società. Ecco perché Giuntoli lavora da tempo per cercare di rivedere l’accordo con l’entourage di Vlahovic, ma finora non si è mai arrivati vicini alla fumata bianca.

Calciomercato Juventus, incontro e rinnovo per Vlahovic

Ora però potrebbe essere in arrivo la svolta per il rinnovo di Dusan Vlahovic. A lanciare l’indiscrezione è Fabiana Della Valle su youtube, parlando di un possibile incontro a fine mercato per definire nei dettagli l’operazione.

Un’operazione che avrebbe già avuto il sì dello stesso attaccante serbo: Vlahovic avrebbe dato il suo libera a prolungare l’accordo attualmente in vigore e rivedere al ribasso il proprio ingaggio. Era proprio l’aspetto economico a complicare, inevitabilmente, la trattativa con la Juventus e ad alimentare i dubbi sul futuro bianconero del calciatore. Un futuro che ora, se trovassero conferme le indiscrezioni sul sì alla riduzione dell’ingaggio, sarebbe quasi certamente in bianconero.

Appuntamento al termine del mercato, quando la stagione sarà già iniziata e il campo avrà già dato le sue prime risposte. Vlahovic e la Juve sperano migliore di quelle della prima uscita stagione. Per dimostrare che restare insieme è per tutti la scelta più giusta.