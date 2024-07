Il nuovo affare dell’Inter sta per diventare ufficiale: “Fissate le visite”

Le ultime di calciomercato Inter danno per imminente la fumata bianca. Accordo raggiunto e test medici fissati, ecco i dettagli

L’Inter ha fatto poco in questo calciomercato estivo, ma perché il grosso lo aveva già perfezionato nel corso della passata stagione. Il riferimento è ovviamente agli acquisti a zero di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. A inizio estate è poi arrivato il terzo acquisto, il portiere spagnolo Josep Martinez preso dal Genoa per circa 15 milioni di euro bonus inclusi. Prima della chiusura di questa sessione, Inzaghi si aspetta un vice Bastoni e, soprattutto, una seconda punta.

Per accontentare in toto il proprio allenatore, Marotta e Ausilio devono però piazzare qualche cessione. Sicuramente Arnautovic per regalargli la famosa quarta punta, con Gudmundsson che rimane in cima ai pensieri del piacentino, seppur le note vicende extra-campo che hanno travolto l’islandese costringono il club di Oaktree a muoversi coi piedi di piombo.

In realtà Inzaghi vorrebbe cinque attaccanti dato che la prossima annata sarà molto più impegnativa in quanto a numero di partite. Per ragioni di lista, verosimilmente potrebbe arrivare un calciatore cresciuto nel settore giovanile interista. Di certo non sarà Valentin Carboni a completare il reparto avanzato, proprio oggi Marotta ha ‘ufficializzato’ la cessione del talento argentino al Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi.

Tra prestito oneroso e diritto di riscatto, l’operazione tra Inter e OM toccherà circa 40 milioni di euro. L’Inter “manterrà il controllo” del classe 2005 potendo contare su un controriscatto stabilito a una cifra di pochissimo superiore a quella per il riscatto.

Inter, ci siamo per Carboni al Marsiglia: “Sabato le visite mediche”

Prima di trasferirsi in Francia, Carboni farà tappa a Milano (questione di ore) per prolungare il contratto con l’Inter. Dall’Argentina confermano tale ‘passaggio’ prima della fumata bianca, svelando la data delle sue visite mediche con il Marsiglia.

Il collega argentino di ‘Tyc Sports’, German Garcia Rova, ha scritto sul suo profilo X che il fantasista di Buenos Aires svolgerà i test medici in Francia il prossimo sabato.

🚨[EXCLUSIVO] #Inter y #OM llegaron a un acuerdo por Valentín Carboni 👉🏾 Arriba a 🇮🇹 para extender su contrato con #Inter y se va a préstamo con cargo y una opción de compra que ronda los €40M ✈️ a 🇫🇷 el Sábado para revisión 🏥 y ✍🏾 de 📄 ℹ️ con @marianoantico https://t.co/TD5KGOTV8U pic.twitter.com/BKn34VC7E7 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 30, 2024

Dopo, ovviamente, metterà la firma sul contratto che lo legherà al club presieduto da Longoria per la stagione che verrà.