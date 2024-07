Serie A, tensione nel top club: cambia il capitano e scontro con l’allenatore

Conferme su quanto scritto da Calciomercato.it due giorni fa: “La scollatura c’è e rischia potenzialmente di essere pericolosa”

Arrivano conferme su quanto già scritto da Calciomercato.it lo scorso sabato. La decisione del tecnico di cambiare il capitano è stata presa male, anzi malissimo da una parte dello spogliatoio. Una parte importante, perché comprende i nomi di alcuni big della squadra.

‘Il Messaggero’ parla stamane di alta tensione nello spogliatoio della Lazio, dopo la decisione di mister Baroni di ‘togliere’ la fascia a Cataldi, l’erede designato di Ciro Immobile, per darla a Mattia Zaccagni. La fascia è un ‘caso’, avevamo scritto su Calciomercato.it due giorni fa: “… La scollatura c’è e rischia potenzialmente di essere pericolosa – le nostre parole stando alle informazioni raccolte – Soprattutto in un momento del genere, dopo due allenatori dimissionari e i vari problemi di spogliatoio”.

“La fascia di capitano assegnata a Zaccagni ha provocato il disappunto di Cataldi e altri big”, scrive invece ‘Il Messaggero’. In casa biancoceleste è già ‘scontro’ tra una parte della squadra e il neo allenatore Baroni, ma nuovi problemi sono sorti anche col presidente Lotito, o più in generale con la società poiché gli stessi big sono rimasti “infastiditi dalle voci fatte trapelare dal club sul mercato in uscita“. Riassumendo, per il quotidiano romano lo spogliatoio della Lazio “è già in subbuglio”.

Nuovo capitano Lazio, Baroni sceglie Zaccagni: “Mi interessava la rappresentatività interna ed esterna. Ma questa squadra ha tanti capitani”

Baroni ha spiegato il perché di Zaccagni capitano dopo l’amichevole casalinga contro l’Hansa Rostock vinta 3-0: “Ho fatto una riunione e l’ho comunicato alla squadra. È una scelta attenta, perché questa è una squadra che ha tanti capitani”.

“Quello che mi interessava era la rappresentatività interna ed esterna – ha sottolineato l’allenatore biancoceleste – Ho individuato lui perché è in Nazionale, si è recentemente sposato legandosi alla società e ha talento”. Zaccagni è approdato alla Lazio nell’estate 2021, collezionando in tre stagioni 117 presenze. Prima di Euro2024 ha rinnovato fino a giugno 2029.