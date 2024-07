Scelto Vlahovic come nuovo bomber: reazione lampo dopo il grande rifiuto

L’effetto domino in attacco potrebbe riguardare anche il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus è finito al centro di un nuovo intreccio

Protagonista suo malgrado dell’errore dal dischetto che ha impedito alla Juventus di agguantare il momentaneo pareggio nella prima amichevole stagione, Dusan Vlahovic ha fatto parlare di sé nel post partita della sfida contro il Norimberga. L’ingresso in campo nella ripresa con tanto di fascia da capitano è stato celebrato dal numero 9 bianconero con tanto di immagine impreziosita da un commento ad effetto.

Del resto la centralità dell’attaccante serbo nello scacchiere tattico di Thiago Motta è una delle certezze granitiche attorno alle quali il neo tecnico della ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di far ruotare il proprio progetto. Le voci di mercato, però, continuano a tenere banco. Non tanto perché Vlahovic sia finito nel mirino di qualche big europea disposta a far saltare il banco da un momento all’altro con un’offerta allettante. Il nodo cruciale è semmai rappresentato dal discorso riguardante il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Un dilemma che non è stato ancora sciolto o comunque approfondito in tutti i suoi aspetti dopo i segnali molto poco incoraggianti fatti trapelare dal calciatore all’idea di una spalmatura del contratto con relativo prolungamento.

Calciomercato Juventus, i tifosi dell’Atletico vogliono Vlahovic al centro dell’attacco

Allo stato attuale della situazione, anche solo ipotizzare che Vlahovic possa lasciare Torino nel corso delle prossime settimane è piuttosto complicato. Tuttavia, i sogni dei tifosi di un top club alla ricerca di un nuovo 9 non posso essere trascurati. Alla luce del prepotente inserimento della Roma per Dovbyk, con il quale i giallorossi hanno già raggiunto l’accordo di massima, l’Atletico Madrid si sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo attaccante.

Negli ultimi giorni ai Colchoneros è stato accostato con una certa insistenza Julian Alvarez, ormai in rotta di collisione con il Manchester City. Secondo i supporters dell’Atletico, però, il club spagnolo dovrebbe puntare con decisione proprio su Vlahovic, che tra l’altro ha ricevuto qualche critica dai propri tifosi sui social. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

@Atleti, ya está bien de polladas de que si sorpresa final de mercado ni ostias.

Solo hace falta un delantero y debe ser de nivel. Independientemente de los gustos, entre esos están Julián Álvarez, Hojlund, Vlahovic…Mejor dejarse 60/70 en estos que 40 en medianías y con +años — Luis Atm (@LuisMan23960831) July 27, 2024

Aprovechando que el fichaje de #Dovbyk se ha caído, vuelvo a insistir en lo que llevo más de un año diciendo.

Vamos a por #Vlahović.#VlahovićVenteAlAtleti #Atleti #AupaAtleti pic.twitter.com/S03L0opz00 — Lübeck (@Lubeck1985) July 27, 2024

Bueno Tala, si ahora vienen con Julián, Del Olmo o Vlahovic, igual si tiene arreglo. — MOB (@MartaM4rt4) July 26, 2024

Al final lo mejor es ir a por otro y que les den. Basta ya de que se rían de nosotros y de ser la segunda opción de nadie. Un poco de dignidad @Atleti. Gyokeres, Vlahovic, Jonathan David… El que queráis pero, sobre todo, el que QUIERA venir. https://t.co/OihscyDrBV — Mike (@DoppelMike) July 25, 2024

Van a por Gyokeres o Dusan Vlahovic. — INSISTENTE1982 (@marcos70560360) July 27, 2024

Vlahovic out subito — Massimo 5 posto (@MottaBall) July 26, 2024

La sconfitta contro il Norimberga non è preoccupante e ci può stare, preoccupante sono giocatore come Locatelli vlahovic giocatori che non meritano di far parte di questa Juve dispiace ma è la verita — Anima Fragile (@BellocchiMario) July 27, 2024