Olimpiadi, bufera sessista in tv: ecco com’è andata

Non mancano momenti di forti polemiche alle Olimpiadi di Parigi: c’è spazio anche per una bufera sessista, cos’è successo

Grandi emozioni in scena a Parigi, per le Olimpiadi che stanno appassionando tutto il mondo, ma sono dei Giochi piuttosto particolari, in cui si stanno verificando anche polemiche ed episodi controversi. Dopo le discussioni sulla cerimonia d’apertura e quelle sull’inquinamento della Senna, che mette a rischio la disputa delle gare del triathlon e del nuoto di fondo, arriva anche la bufera sessista a tenere banco.

L’episodio incriminato si è verificato sabato sera, poco prima della premiazione della staffetta di nuoto 4X100 metri stile libero femminile, gara vinta dall’Australia, squadra composta da Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon e Meg Harris, capaci di migliorare il loro precedente record olimpico stabilito tre anni fa a Tokyo. Nell’attesa della premiazione, il telecronista di ‘Eurosport’, Bob Ballard, aveva commentato in questo modo: “Le donne stanno finendo di prepararsi. Sapete come sono, vanno in giro, si truccano…”. Al suo fianco, la seconda voce, l’ex nuotatrice britannica Lizzie Simmonds, aveva replicato: “Esagerato, Bob, anche alcuni uomini lo fanno…”. La vicenda, diventata rapidamente virale, ha creato un dibattito furioso sulla figura del telecronista, portando ‘Eurosport’ a licenziarlo per affermazioni ritenute sessiste e discriminatorie.