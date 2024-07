Milan, il top club fa sul serio: 100 milioni per Leao

Il top club sembra intenzionato a fare sul serio per Rafael Leao: pronti 100 milioni di euro. L’indiscrezione e gli ultimi aggiornamenti in casa Milan

È iniziata con un’incoraggiante vittoria sul Manchester City di Pep Guardiola la stagione del nuovo Milan di Fonseca. Era solo un’amichevole, per di più ad inizio preparazione, ma i primi segnali per il neo allenatore sono stati positivi: “Abbiamo delle buone sensazioni. La cosa più importante è che abbiamo messo in campo quello su cui abbiamo lavorato in settimana”.

“I giocatori hanno fatto quello che ho chiesto loro: giocare con coraggio, mantenere la palla, trovare gli spazi che sono importanti”. Il Milan esce così con buone risposte dal primo match amichevole contro un top club europeo. In attesa di Leao e degli ultimi Nazionali al rientro.

La stella rossonera ha raggiunto il resto della squadra nella tournée americana, ma nelle ultime ore si è tornato a parlare di lui anche in sede di calciomercato. Una big europea, infatti, sarebbe pronta a tornare alla carica per il portoghese in vista della prossima stagione. Si tratta del Paris Saint-Germain che deve ancora sostituire Kylian Mbappé.

Calciomercato Milan, il Paris Saint-Germain piomba su Leao: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, il PSG sarebbe pronto a dare l’assalto a Rafael Leao. Si parla di un possibile affare da 100 milioni di euro per convincere il Milan e fare del gioiello portoghese l’erede di Mbappé.

Una maxi offerta che, se confermata, farebbe vacillare e non poco la dirigenza rossonera. Stando al portale spagnolo, il club parigino sarebbe intenzionato a fare sul serio per portare il calciatore subito a Parigi. Si attendono ora ulteriori conferme e aggiornamenti sul fronte Leao.