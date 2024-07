Un pre-campionato in salita nonostante la buona vittoria in amichevole a causa dell’infortunio rimediato dall’attaccante

Si alza di partita in partita il livello delle amichevoli in programma per le formazioni italiane in questo pre-campionato. L’obiettivo per tutti è quello di trovare al più presto la miglior condizione possibile, così da arrivare pronti all’appuntamento di metà agosto quando prenderà il via ufficiale la nuova Serie A 2024/25.

Sabato, ad esempio, è stata una giornata ricca di appuntamenti importanti. Il Milan, impegnato nella tournée statunitense, ha superato per 3-2 il Manchester City in un match di grande prestigio. Vittoria anche per l’Inter che al Dino Manuzzi di Cesena ha sconfitto senza troppe difficoltà il Las Palmas per 3-0 con doppietta del neo arrivato Mehdi Taremi. Grande curiosità in vista della prossima stagione anche nei confronti del Bologna: la formazione rossoblù, che ha accolto in panchina Vincenzo Italiano, sarà chiamata a confermarsi in campionato, ma soprattutto a ben figurare in vista dell’attesissimo ritorno in Champions League.

Anche per la formazione emiliana quella di sabato è stata una giornata di test amichevoli. Nella gara in programma contro il Caldiero Terme, il Bologna ha messo a referto un’altra vittoria del suo pre-campionato con segnali positivi anche dai nuovi acquisti. Tra questi, Dallinga è andato subito in gol, oltre alle reti di Posch, Orsolini e alla doppietta di Santiago Castro. Una gara in cui si è pure registrata una nota negativa, legata all’infortunio di Karl Jesper Karlsson.

Bologna, infortunio ufficiale: distorsione alla caviglia per Karlsson

Come confermato dagli esami strumentali eseguiti nelle scorse ore dal Bologna, Karl Jesper Karlsson ha riportato una distorsione alla caviglia che lo terrà fuori per qualche giorno e che rischia di fargli saltare la prima giornata del nuovo campionato.

Questa la nota diffusa dai rossoblù: “Nel corso dell’amichevole Bologna-Caldiero di sabato Jesper Karlsson ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il giocatore, che rimarrà in ritiro e osserverà alcuni giorni di lavoro differenziato e terapie, verrà valutato nei prossimi giorni”. Solamente dopo nuovi approfondimenti dello staff medico del Bologna in seguito a questa fase di lavoro individuale, dunque, l’attaccante svedese potrà ricominciare ad allenarsi con il resto del gruppo.