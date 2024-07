Juventus, suona l’allarme: “Giuntoli ha un grosso problema”

La Juventus sempre particolarmente attiva sul mercato, ma ci sono delle difficoltà in vista per Giuntoli: l’annuncio fa suonare l’allarme

Inizia una settimana molto delicata per la Juventus e per il suo futuro. Altri giorni fondamentali che avvicinano all’inizio del campionato, con Thiago Motta che lavora sul campo insieme ai bianconeri e intanto attende notizie dal mercato. Quest’oggi, il confronto atteso con Chiesa, mentre potrebbe esserci l’accelerazione per l’affare Todibo. Da capire quindi, più avanti, se la Juventus potrà affondare il colpo per Koopmeiners. Ma è una situazione complessivamente non facile per il dt Giuntoli.

Il dirigente, deus ex machina del mercato bianconero, sta provando a rivoluzionare del tutto la rosa, ma per quanto finora abbia già compiuto un grosso lavoro in tal senso i passi successivi potrebbero essere assai in salita. Le difficoltà del momento vengono evidenziate e riassunte dall’intervento del giornalista Sandro Sabatini a ‘Radio Sportiva’.

Tante uscite da concretizzare, un compito che sarebbe delicato per qualsiasi direttore sportivo e che potrebbero in qualche modo rischiare di paralizzare il mercato juventino oltre che rallentare il lavoro e il percorso di crescita della ‘nuova’ Juventus: “La Juve ha un lungo elenco di giocatori di fatto fuori rosa: Szczesny, Chiesa, McKennie, Arthur, Rugani, De Sciglio e Milik. E’ un problema e Giuntoli deve risolverlo”. Da Sabatini arriva poi anche una critica alle mosse che Giuntoli ha in mente: “Dalle cessioni devono arrivare i soldi per Koopmeiners e Todibo. Ma non so quest’ultimo quanto sia più forte di Gatti“.