Documenti incompleti e iscrizione al campionato in bilico: tremano i bianconeri

Il club bianconero deve fare i conti con la richiesta di un’integrazione alla documentazione presentata per l’iscrizione al campionato

Il club bianconero con il fiato sospeso. C’è attesa in vista di quanto accadrà domani, quando arriverà il verdetto sulle iscrizioni al campionato 2024/2025.

A rischio c’è una società che ha presentato una documentazione incompleta al momento dell’iscrizione al torneo del prossimo anno. Una situazione che crea, ovviamente, un po’ di agitazione tra tifosi e dirigenti, ma che dovrebbe concludersi con un esito positivo. È quanto sostengono ad Albenga, formazione che milita nel campionato di Serie D, e che è attesa dal verdetto della Lega Nazionale Dilettanti, previsto proprio per martedì.

Una situazione complicata, con la Co.Vi.So.D. che ha richiesta un’integrazione alla documentazione presentata in sede di iscrizione.

Serie D, Albenga con il fiato sospeso: martedì la decisione sull’iscrizione

La società ha ottemperato a tutte le richieste ed è fiduciosa per la presenza del proprio nome tra le squadre iscritte alla prossima Serie D, ma ovviamente c’è un po’ di timore visto che la decisione ufficiale arriverà soltanto martedì.

Un’attesa che però complica anche i piani dal punto di vista del calciomercato, con la costruzione della squadra che non è praticamente ancora iniziata. L’Albenga, infatti, ha annunciato soltanto Mariotti come allenatore per la stagione che verrà ed non ha ufficializzato neanche un giocatore. A ciò si aggiunge il fatto che non è iniziata neanche la preparazione da parte della squadra, in una situazione che potrebbe però sbloccarsi martedì.

Con il sì all’iscrizione, oltre al sospiro di sollievo, potrebbe arrivare anche il via libera alle prime operazioni di mercato per costruire una squadra che possa ripetere i buoni risultati degli ultimi anni quando è arrivata prima la promozione dall’Eccellenza e quindi un ottimo nono posto in Serie D.