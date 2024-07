Tifosi Juve in rivolta: nuovi acquisti, ma cifra esorbitante

Il calciomercato della Juve sta entusiasmando non poco i tifosi bianconeri, che però non sono affatto felici per un’altra spesa legata al club

Cristiano Giuntoli ha finalmente messo la sua impronta nella Juve. L’anno scorso il football director arrivato dal Napoli non aveva potuto mostrare le sue doti sul calciomercato per via dei problemi (anche) giudiziari del club torinese, ma quest’estate, con la qualificazione in Champions League e al Mondiale per club che hanno iniettato fondi nelle casse dei bianconeri (e la risoluzione, in parte, delle beghe legali), si è potuto sbizzarrire.

Alla corte di Thiago Motta, come sappiamo, sono già arrivati Michele Di Gregorio, Douglas Luiz, Kephren Thuram e Juan Cabal – quest’ultimo, tra l’altro, strappato alla concorrenza dell’Inter. Non saranno i soli, perché la dirigenza della Vecchia Signora sta studiando per altri colpi da qui alla fine della sessione, e di questo ne sono ben felici i tifosi, che ora possono tornare a sognare di primeggiare in Serie A e magari anche al di fuori dei confini italiani.

C’è pure un elemento che potrebbe non piacere del tutto ai supporter della Juve, e riguarda il costo dell’abbonamento allo stadio per la prossima stagione.

Costi abbonamenti allo stadio: la Juve ha il prezzo minimo più alto

Considerato che i bianconeri sono tra i pochi in Italia ad avere un impianto proprio, che per altro può ospitare ‘solo’ poco più di 40mila persone, il costo dell’abbonamento minimo è più alto rispetto alle altre big di Serie A.

Secondo i dati forniti da Calcio e finanza, per vedere la Juventus all’Allianz Stadium, un tifoso deve spendere per tutto l’anno minimo 529 euro contro i 269 euro che servono per l’Inter e addirittura i 225 per il Parma. Ma il prezzo dell’abbonamento per gustarsi allo stadio la squadra di Motta non è il più alto in Italia, in assoluto. Il costo massimo è del Milan e arriva fino a 4800 euro, davvero tanto.

Per quanto riguarda, poi, i prezzi all’estero, la Premier League, che in effetti è il campionato che guadagna di più dai proventi derivanti dagli spettatori allo stadio, l’abbonamento tocca i 1262 euro per l’Arsenal e i 635 per il Leicester, con una media di 660 euro a squadra. In questo senso la Serie A si ferma a 297 euro, un po’ di più rispetto alla Liga, 286, la Bundesliga, 225, e la Ligue 1, 212.