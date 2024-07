Milan, tegola per Fonseca: infortunio al ginocchio, rischia un lungo stop

Il Milan alle prese con un problema non da poco dopo l’amichevole con il Manchester City: infortunio al ginocchio da valutare

E’ calcio estivo, siamo d’accordo, ma di sicuro la vittoria in amichevole per 3-2 contro il Manchester City fa morale in casa Milan e aiuta a procedere con ottimismo nel precampionato. A segno i giovani attaccanti rossoneri Colombo (con una doppietta) e Nasti, un bel regalo a Fonseca prima della probabile partenza in prestito di entrambi. Ma c’è un problema per il tecnico portoghese dopo la gara disputata negli States contro i campioni d’Inghilterra.

Poco prima della fine del primo tempo, infatti, ha abbandonato il campo per infortunio Alessandro Florenzi. Problema al ginocchio destro per l’esterno, dopo uno scontro di gioco con Haaland. Il giocatore è stato sostituito da Pobega ed è uscito dal terreno di gioco assai dolorante e con una borsa del ghiaccio applicata sull’articolazione interessata. Le sue condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni quando sarà possibile fare una diagnosi completa dell’accaduto. Il timore è che per lui possa esserci in vista uno stop piuttosto lungo, che potrebbe incidere anche su una sua eventuale cessione.