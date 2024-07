Juventus, il bomber arriva dalle Olimpiadi: che affare

La Juventus insegue un colpo in attacco: per Giuntoli, mirino su un bomber in campo alle Olimpiadi di Parigi

C’è ancora tanto lavoro da fare, in campo e fuori, per la nuova Juventus, come testimoniato dalla prima amichevole, persa nettamente per 3-0 contro il Norimberga in Germania. Niente drammi per i bianconeri, Thiago Motta sa che c’è bisogno di tempo per trasmettere le sue idee di gioco. E per avere la squadra al completo. Compito che chiama in causa il direttore tecnico Cristiano Giuntoli.

Un mercato già importante, quello della Juventus, che andrà completato però con altri diversi innesti. Non solo Todibo e Koopmeiners, i nomi più caldi che continuano a essere portati avanti in questi giorni, ma anche altri. Tra i profili monitorati con attenzione da Giuntoli, anche alcuni attaccanti, per il ruolo di vice Vlahovic, visto che per Milik si sta cercando una soluzione in uscita.

Si guarda in particolare a quanto sta accadendo a Parigi, per le Olimpiadi, dove la Francia padrona di casa, tra le ovvie favorite del torneo calcistico, schiera Kalimuendo, giovane bomber del Rennes che abbiamo visto già all’opera un anno fa agli Europei Under 21. Non è un nome nuovo, quello del classe 2002, rilanciato da ‘Tuttosport’, anche se il problema è rappresentato dalla valutazione da parte dei francesi, che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Si cercheranno eventuali formule alternative, ma non sarà facile trovare sponda nel club transalpino da questo punto di vista.