Dall’Inter al Milan: doppio sgarbo da 37 milioni

I clamorosi sviluppi sul calciomercato potrebbero riguardare direttamente Inter e Milan: i rossoneri potrebbero rendersi protagonisti di uno sgarbo da 37 milioni

La recente storia dei derby tra Inter e Milan è tutta a favore dei nerazzurri, almeno sul campo. L’ultimo grande successo si è verificato lo scorso aprile, quando la Beneamata ha vinto proprio contro i cugini, conquistando aritmeticamente lo scudetto, e quindi la seconda stella prima di loro.

La stagione precedente avevano dimostrato la loro superiorità anche in Champions League, dato che avevano superato nettamente il turno contro il Diavolo senza subire gol tra andata e ritorno. Ora, però, Stefano Pioli non c’è più e il Milan vuole tornare a fare la voce grossa in Italia e in Europa grazie al lavoro di Paulo Fonseca. Il nuovo allenatore sta dando il suo marchio alla squadra, ma ha bisogno ancora di altri acquisti per esprimere la sua idea di calcio.

Dopo l’arrivo di Alvaro Morata, tra gli obiettivi ci sono un nuovo difensore centrale, un terzino destro e un mediano, almeno. Per il secondo dei tre ruoli si segue da tempo Emerson Royal, ma la trattativa per l’esterno non sta decollando per cui si valutano anche alternative di primo piano. Una di queste sarebbe uno sgarbo all’Inter.

L’Inter resta di sasso: doppio colpo al Milan

Ci riferiamo ad Arnau Martinez, un terzino destro che fa della sua capacità di spinta una delle principali caratteristiche del suo gioco. Negli ultimi anni, è cresciuto tantissimo con la maglia del Girona e ora, a 21 anni, è pronto a confrontarsi con una big assoluta del calcio europeo. Il suo costo è di poco più di 10 milioni, probabilmente 12-13, con cui il club spagnolo potrebbe cederlo subito.

L’Inter si era interessata a lui in caso di mancato rinnovo di contratto e addio di Denzel Dumfries, ma ora sta ponendo le sue attenzioni su altri ruoli, a partire dal braccetto di sinistra. L’altro nome che accenderebbe la rivalità è quello di Lazar Samardzic. Un anno fa di questi tempi, il calciatore dell’Udinese sembrava vicinissimo all’Inter per 20 milioni più bonus, ma l’affare è saltato per le commissioni richieste dal padre della mezzala.

Ora ci sta provando il Milan, un altro sgarbo in piena regola visto come si è comportato il ragazzo con i campioni d’Italia. Per entrambe le operazioni, l’esborso complessivo sarebbe di circa 37 milioni, considerando anche lo stipendio per la prossima stagione.