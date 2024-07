Giuntoli batte ancora l’Inter: anticipo secco per la stella delle Olimpiadi

La Juve resta una delle squadre più attive sul calciomercato: un colpo potrebbe essere un altro sgarbo significativo all’Inter

Se si dovesse stabilire oggi la regina del calciomercato italiano, non si potrebbe che fare il nome della Juventus. Di sicuro, i bianconeri sono la squadra che doveva cambiare di più per affrontare Champions League e Mondiale per club, e ancora mancano almeno tre colpi all’appello per Thiago Motta.

Finora i risultati non si sono ancora visti sul campo, visto come è finita l’amichevole contro il Norimberga. C’è tanto da lavorare sulla fase difensiva e anche nella costruzione del gioco offensivo, ma è presto, anzi prematuro, per dare giudizi visto che siamo ancora nel pre campionato e mancano ancora tanti titolari. Gli acquisti di Douglas Luiz e Khephren Thuram dovrebbero dare una scossa al centrocampo, e attenzione al possibile arrivo di Teun Koopmeiners, che ancora non si è concretizzato.

Ed è anche arrivato un primo sgarbo all’Inter. Proprio quando i nerazzurri sembravano molto vicini alla firma di Juan Cabal, la Vecchia Signora si è inserita, ha alzato l’offerta per il Verona e ha chiuso l’affare. Giochi sul calciomercato, ma anche la voglia di tornare regina e dare un segnale a tutte le altre. Un altro indizio di questo tipo potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Idea Medina per la Juventus: piace anche all’Inter

Sia l’Inter, sia la Juventus hanno messo nel mirino Cristian Medina. Stiamo parlando di un giovane argentino di 22 anni impegnato attualmente con il Boca Juniors alle Olimpiadi di Parigi – è stato autore del gol polemica nella partita contro il Marocco.

È uno dei leader della sua selezione e sta sfruttando la vetrina internazionale per entrare nel mirino di alcuni dei migliori club europei. L’Inter attualmente non ha spazio a centrocampo e monitora il profilo del ragazzo per il futuro, per cui ha intenzione di sfruttare anche sponsor d’eccezione come Lautaro Martinez e Javier Zanetti, oltre alla sua chiara tradizione argentina.

La Juve, però, potrebbe inserirsi ora e nel 2025, prospettando un contratto interessante al ragazzo e mettendolo a disposizione di un allenatore come Thiago Motta, specialista di quel ruolo. La richiesta del Boca, per il momento, è di circa 10 milioni di euro, ma potrebbe aumentare sensibilmente nei prossimi mesi, soprattutto se il calciatore dovesse continuare a fornire prestazioni importanti.