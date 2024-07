Assenza a sorpresa, si è fatto male: tegola Milan

Brutte notizie per il Milan poco prima dell’amichevole contro il Manchester City: costretto a saltare il match per un trauma

Sorpresa di formazione per Manchester City-Milan, amichevole che si sta disputando negli Stati Uniti. Rispetto alle previsioni della vigilia, infatti, Paulo Fonseca non può constare su Marco Sportiello: il portiere non è presente nell’undici titolare scelto dall’allenatore portoghese, con Torriani schierato al suo posto.

Non una scelta tecnica, ma un problema fisico che ha messo fuori causa l’ex Atalanta: Sportiello, infatti, ha riportato un trauma alla mano sinistra. Non un infortunio di campo, visto che il calciatore si è fatto male in maniera accidentale in albergo. Da capire ora l’entità del problema fisico accusato dall’estremo difensore e gli eventuali tempi di recupero, con il Milan che attende il ritorno di Maignan per il 3 agosto.

Con il forfait di Sportiello, Fonseca ha scelto questa formazione titolare contro il Manchester City: Torriani; Calabria, Tomori, Gabbia, Terracciano; Bennacer, Florenzi; Chukwueze, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Colombo.

La squadra di Guardiola, invece, risponde con un undici che vede in campo dal primo minuto Haaland, così come Ederson, portiere al centro delle voci di mercato. Questa la formazione titolare dei campioni d’Inghilterra: Ederson; Simpson-Pusey, Lewis, Doyle; Perrone, Bobb, O’Reilly, Susoho, McAtee; Grealish, Haaland.