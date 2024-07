Inter, Mondiale per Club a ‘rischio’: che cosa sta succedendo

Il nuovo Mondiale per club in programma da metà giugno a metà luglio 2025 è a rischio per diversi big dell’Inter: la situazione e tutti i dettagli

La stagione 2024/25 sarà la più lunga e intensa di sempre per i club. Oltre all’aumento delle partite della Champions League, infatti, da quest’anno scatterà anche il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre. Le due italiane qualificate sono Juventus e Inter.

Il nuovo format ideato dalla FIFA, però, sta creando numerose polemiche e due prese di posizione da parte di club e federazioni. Anche il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha espresso tutta la sua preoccupazione per il nuovo calendario: “Mondiale per Club? È una vetrina importante a livello Mondiale che accettiamo con orgoglio, ma è vero che c’è anche un ulteriore sovraffollamento del calendario. Dalla prossima stagione con il nuovo format della Champions ci saranno più partite, anche 17 per vincere la coppa. Il calendario si comprime sempre di più, andrebbe rivisto e per questo che a mio giudizio la Serie A andrebbe ridotta a 18 squadre”.

“I carichi di lavoro attuali non sono più sostenibili – ha dichiarato Marotta – e dobbiamo tutelare i nostri ragazzi perchè il rischio di infortuni è veramente notevole. Con una offerta eccessiva io penso che il calcio possa perdere di attrattività”. L’Inter, inoltre, dovrà risolvere la questione relativa ai diversi big della rosa in scadenza di contratto a giugno 2025, in pieno Mondiale per Club.

Inter, da Acerbi e de Vrij a : a rischio anche il nuovo Mondiale per Club

Dumfries, Acerbi, de Vrij, Darmian e Arnautovic sono i big in scadenza nel 2025. Come anticipato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, solo per l’esterno olandese la trattativa per il rinnovo è ormai in una fase avanzata.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il grande punto interrogativo per la società nerazzurra riguarda il nuovo Mondiale per Club: come anticipato, si giocherà a cavallo del 30 giugno e senza un rinnovo oltre il 2025 i calciatori in scadenza dovrebbero chiudere in anticipo la loro partecipazione alla manifestazione. Il loro Mondiale per Club è dunque a rischio, in attesa di un pronunciamento della FIFA sulla situazione dei calciatori in scadenza a torneo ancora in corso. Ad oggi, il prolungamento più vicino è solo quello di Denzel Dumfries.