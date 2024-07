Dahl è atterrato a Roma: i dettagli dell’operazione | CM.IT

Tutto pronto per visite e firma con la Roma di Samuel Dahl. Si tratta della cessione più costosa di sempre del Djurgarden

Sta per iniziare l’avventura di Samuel Dahl alla Roma. Come testimonia la foto di Calciomercato.it, il terzino 21enne è atterrato all’aeroporto di Fiumicino. Ora lo svedese effettuerà le visite mediche per poi firmare il contratto con i giallorossi.

Il club dei Friedkin investirà 4 milioni di euro, più 2 di bonus, per il cartellino del classe 2003. Si tratta della cessione più costosa di sempre del Djurgarden, nonché della vendita più costosa di sempre di un terzino del massimo campionato svedere.