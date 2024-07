Verona, in attacco spunta anche il turco Kutucu | ESCLUSIVO

Il mercato del Verona si concentra sugli attaccanti. Dopo Livramento, possibile un altro colpo per Zanetti: piace il turco Kutucu

L’arrivo di Dailon Livramento dal Maastricht non chiude il mercato in entrata del Verona in attacco. Il club scaligero guarda soprattutto alla Turchia in questo momento e, oltre Yunus Akgun del Galatasaray, spunta una nuova pista.

Per rinforzare la batteria offensiva di Paolo Zanetti, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, i gialloblu stanno pensando anche ad Ahmed Kutucu. Si tratta di un attaccante esterno destro che all’occorrenza può agire anche come prima punta classe 2000 di nazionalità turca, ma con passaporto tedesco e quindi comunitario. Sotto contratto con l’Eyupspor– che sta provando a rinnovarlo – fino al 2025, il suo cartellino ha una valutazione di circa 500mila euro. Nella scorsa stagione in Super Lig ha collezionato 14 gol e 4 assist in appena 21 presenze. Per portarlo in Serie A, il Verona dovrà battere la concorrenza di club turchi, tedeschi e olandesi.