Tesseramenti bloccati e rischio penalizzazione: Inter e Juve alla finestra

Esplode una bomba sul calciomercato: un club con trasferimenti bloccati e rischio di penalizzazione, notizia che interessa a Inter e Juve

Il calciomercato estivo sta dando come non mai diversi spunti di riflessione, con le big italiane impegnate a dare la caccia all’Inter. In particolare, la Juventus sta cercando di mettere le basi per un campionato da protagonista e insidiare il primato dei nerazzurri. Le settimane conclusive della sessione di trasferimenti, perciò, saranno piuttosto interessanti per capire gli equilibri che andranno a delinearsi. Con un occhio, ancora una volta, ai verdetti della giustizia sportiva che potrebbero avere un certo impatto.

Chi rischia grosso in questo momento è la Sampdoria, in Serie B, ma le vicende dei blucerchiati potrebbero riguardare da vicino nerazzurri e bianconeri. Il club genovese, in una delicata situazione finanziaria, è chiamato a ottenere un saldo positivo sul mercato entro il 31 luglio, ma al momento è ancora in negativo. I club del campionato cadetto in particolare riterrebbero che i riscatti di Pedrola e di Leoni (per il quale c’è un derby d’Italia sul mercato tra Inter e Juve, spettatrici interessate della vicenda), per 4,5 milioni di euro totali, andrebbero conteggiati, mentre la Samp non è di questo avviso.

I trasferimenti sono stati bloccati, la Samp ha tempo fino all’8 agosto per ottenere i visti di esecutività dei due acquisti. Qualora non dovesse riuscire a ottenerli, regolarizzando la propria posizione, vedrebbe i due tesseramenti annullati. Leoni, in particolare, era un giocatore nel mirino sia dell’Inter che della Juventus. Il problema, per la Samp, sarebbe anche la partenza in campionato con 2 punti di penalizzazione (uno per ogni trasferimento annullato).