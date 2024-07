Olimpiadi, Mascherano esplode dopo la partita: “Ci hanno rubato tutto”

Mascherano attacca gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi per quanto successo: “Il circo più clamoroso mai visto in vita mia”

Javier Mascherano, commissario tecnico dell’Argentina per le Olimpiadi di Parigi, si è scagliato contro gli organizzatori dopo il caos successo prima, durante e dopo il match contro il Marocco.

La prima partita delle Olimpiadi per l’albiceleste ha portato a risse, invasioni di campo che hanno portato alla sospensione della partita, un gol annullato dal var dopo 2 ore e, come se non bastasse, i calciatori dell’Argentina sono stati derubati durante gli allenamenti. Javier Mascherano, come riportato dal sito argentino Olé, ha dichiarato: “Il circo più clamoroso mai visto in vita mia”.

Mascherano contro le Olimpiadi: “Ci hanno derubati, invaso il campo e lanciato petardi”

Il CT dell’Argentina ai Giochi olimpici ha speso parole durissime contro gli organizzatori: “Mentre ci allenavamo qualcuno è entrato nello spogliatoio e ci ha derubato. A Thiago Almada hanno preso un orologio, non volevamo dire nulla ma oggi siamo andati oltre”.

Mascherano, poi, continua: “Ci hanno invaso il campo sette volte e poi ci hanno lanciato petardi. Ci hanno detto che era finita 2-2, siamo stati un’ora e mezza nello spogliatoio e in nessun momento ci hanno detto cosa poteva succedere, non ci hanno mai avvisato”. L’attacco non termina qui: “Non mi è mai capitato da giocatore che in una partita di questo livello la sicurezza venga meno sette volte, sette volte ha fallito”.