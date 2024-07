Scandalo Argentina-Marocco alle Olimpiadi: risultato cambiato dopo 133 minuti

Si apre un caso clamoroso il torneo olimpico di calcio: la partita tra Argentina-Marocco riprende dopo un’ora di interruzione, è successo di tutto

Un vero e proprio caso accompagna il primo giorno di gare delle Olimpiadi di Parigi. In attesa della cerimonia inaugurale che si terrà venerdì, sono iniziati alcuni tornei di sport a squadra, compreso quello di calcio maschile.

Un inizio caratterizzato però dal grande caos che ha caratterizzato il finale della partita tra Marocco e Argentina: la sfida è stata vinta dagli africani per 2-1 dopo che la squadra di Mascherano si è vista annullare il gol del pareggio di Medina, arrivato al sedicesimo minuto di recupero. Fin qui nulla di strano, se non fosse il fatto che l’annullamento, su decisione del Var, sia arrivato dopo oltre un’ora di attesa.

Questo perché quando l’Argentina ha segnato, l’esultanza dell’Albiceleste è stata interrotta dal lancio di oggetti e petardi da parte dei tifosi avversari. Alcune persone sono riuscite anche ad entrare sul terreno di gioco, costringendo le squadre a rifugiarsi negli spogliatoi. Sembrava quindi che la partita fosse finita, ma in realtà il direttore di gara non ha mai fischio lo stop alle ostilità.

Argentina-Marocco nel caos: incidente, sospensione e Var

Così dopo oltre un’ora, le squadre sono state chiamate a riscaldarsi e a tornare in campo, per ricevere il verdetto del Var che intanto ha analizzato l’azione del gol del 2-2: rete annullata per un fuorigioco, con l’arbitro che ha quindi fatto riprendere il match per gli ultimi tre minuti.

Una ripresa avvenuta a porte chiuse visto che intanto le autorità avevano fatto uscire tutti gli spettatori dallo stadio per evitare ulteriori disordini. Centottanta secondi in cui il punteggio non è più cambiato, nonostante i tentativi dell’Argentina, decretando la vittoria del Marocco. Un match che sicuramente farà molto parlare di sé e che susciterà non poche polemiche, per un avvio di Olimpiadi che non poteva essere più fragoroso.