Ginocchio subito ko: il nuovo acquisto torna a casa

Brutte notizie per il Bologna. Problemi al ginocchio per un nuovo acquisto: la situazione

Il nuovo Bologna targato Vincenzo Italiano è al lavoro in vista di una stagione che si preannuncia storica ed entusiasmante, in virtù della partecipazione alla prossima Champions League.

Il nuovo allenatore dei felsinei deve però subito fare i conti con un infortunio importante. Emil Holm tiene infatti in ansia il Bologna: l’esterno ex Atalanta arrivato un mesetto fa dallo Spezia ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro. Il calciatore farà quindi ritorno in città per svolgere tutti gli approfondimenti medici del caso.

Nel corso dell’allenamento pomeridiano di ieri il laterale svedese aveva lasciato il campo d’allenamento dolorante. Non ci sono ancora ipotesi sull’entità del danno che andrà quindi esplorato e valutato proprio attraverso gli esami. Il Bologna quindi vive questa fase col fiato sospeso, con Italiano che spera di non perdere il nuovo esterno destro per troppo tempo, proprio in una fase così delicata come quella relativa alla preparazione estive.

Va infatti ricordato che i felsinei dovranno affrontare una stagione più lunga e ricca di impegni di rilievo rispetto agli anni scorsi, alla luce della partecipazione alla prossima Champions League, peraltro in veste rinnovata, e guadagnata sul campo da Orsolini e compagi al culmine di un’annata da incorniciare.